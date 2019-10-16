Türk dünyasına Alanyalı damgası

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Toplantıda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise gözlemci olarak yer aldı. Zirvede önemli kararların alındığını vurgulayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, konseyin başkanlığı Azerbaycan’a devretti. Özbekistan, Türk Konseyi’nin tam üyesi oldu. Türk Konseyi'nin kuruluşunu simgeleyen Nahçıvan Antlaşması’nın 10’uncu yılına rastlayan zirve, Özbekistan’ın tam üyeliğinden dolayı ayrı bir önem taşırken, Türk Konseyi liderleri Barış Pınarı Harekatı'na tam desteklerini de açıkladılar.

ZİRVEYE BAKAN ÇAVUŞOĞLU DAMGASI

Türkiye ve Türk dünyasının yanısıra tüm dünyanın merakla izlediği dev zirveye Alanyalılar damga vurdu. Zirvede Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en önemli aktörlerden biriydi. Bakan Çavuşoğlu, Türk dünyası liderlerinin Barış Pınarı Harekatı'na tam destek uzlaşması ve yayınladıkları ortak metne büyük katkı sundu. Yine Bakan Çavuşoğlu'nun çabalarıyla Türk Konseyi'ne üye ülke sayısının 5'den 6'ya çıkması ve dolayısıyla Türk Konseyi'nin daha da güçlenmesi kesinleşti. Bakan Çavuşoğlu'nun, Türk Konseyi'nin 10. yılında ortaya koyduğu çaba ve güçbirliğine sunduğu katkı tüm Türk dünyasında takdirle karşılandı.

ALANYALILAR DEV ZİRVEDEYDİ

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'nun yanısıra öğrencilik yılları Alanya'da geçen ve Alanya ile yakın bağları bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da zirvede yer aldı. Zirvede görev yapan isimler arasında Türk Konseyi'nin Alanyalı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman da vardı. Halen devam eden Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Bakü Medya Buluşması için Azerbaycan'da bulunan KGK Kurucu Genel Başkanı Alanyalı Mehmet Ali Dim de KGK üyeleri ile birlikte akredite olarak zirveye katıldı.

Tarihi anların aktörleri ve tanıkları olarak Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi’nde yer alan Alanyalılar, verilen aralarda bir araya gelip, Alanya'yı konuşmayı da ihmal etmediler.