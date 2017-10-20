Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası Kazakistan'da yapılıyor!

GAZETECİLER Cemiyetleri Basın Vakfı’nın organize ettiği; Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TDGF), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu(TDGF), Anadolu Spor Gazetecileri Derneği ve Anadolu’daki meslek kuruluşlarının destek verdiği, “Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası”, bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştiriliyor. 26-29 Ekim 2017 tarihleri arasındaki etkinliğe, Türk Dünyası dahilindeki ülkelerden katılacak 60 gazeteci, Türkistan’ın yanı sıra Almatı ve Çimkent şehirlerinde de kültürel amaçlı gözlem ve incelemelerde bulunacak. Gazeteci heyeti daha sonra Kırgızistan’a geçerek Başkent Bişkek’te, 29-31 Ekim tarihleri arasında “Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF) 54. Başkanlar Konseyi Toplantısı”nı gerçekleştirecek.

Merkezi Ankara’da bulunan Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Hedefimiz, Türk Dünyası ülkelerinde görev yapan meslektaşlarımız arasında mesleki ve kültürel birlikteliği tesis etmek” dedi. Projenin anlamlı bir misyon içerdiğini belirten Başkan Karaca şunları söyledi:

Basın Vakfı olarak Türk Dünyası ülkelerinde görev yapan gazetecileri bir çatı altında toplamak, iletişimlerini sağlamak ve Türk kültürü, örf, adet ve geleneklerinin yaşatılmasına ortak organizasyonlar ile katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu nedenle 2014 Yılı’nda Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir’de “Türk Dünyası Basın Şurası”nın birincisini gerçekleştirdik. Türk Dünyası ve Türk Akraba Toplulukları ülkelerinden 350 gazetecinin katılımı ile yaptığımız proje büyük ses getirdi ve anlamlı sonuçlar ortaya çıkardı. İkinci Şuramızı ise 2015 Yılı’nda Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Tataristan’ın Başkenti Kazan’da hayata geçirdik. Kazan toplantısı da, dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızın birlik beraberliğinin sağlanmasında önemli bir kilometre taşı oldu. Şimdi de Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası’nı yapıyor olmanın heyecanı içindeyiz. Bu kez meslektaşlarımızla birlikte 26-29 Ekim 2017 tarihleri arasında, bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kazakistan’ın Türkistan kentinde olacağız. Kültürel ve mesleki alışverişin yanı sıra gazeteciliğin sorunları ve çözüm yollarını da değerlendireceğimiz etkinliğimizin yanı sıra, Almatı ve Çimkent’te de gözlem yapma fırsatı bulacağız.

Türk Dünyası Gazeteciler Heyeti olarak, Şura’nın hemen ardından Kırgızistan’a geçerek Başkent Bişkek’te 29-31 Ekim 2017 tarihleri arasında TGF 54. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile projemize desteğini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu’na, her etkinliğimizde yanımızda olan ve Türk Dünyası ile ilgili çok önemli çalışmalara imza atan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) Başkanı Sayın Serdar ÇAM ile değerli ekibine, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kırgızistan Manas Üniversitesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.