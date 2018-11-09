Türk çiçeğini Hollanda’da tanıttılar

TÜRK çiçeğini tanıtmak ve ticaretini geliştirmek üzere Turkish Flower Group (TFG) adı altında bir araya gelen çiçek firmaları, dünya çiçek sektörünün en büyük fuarı Uluslararası Çiçek Ticaret Fuarı’na (IFTF) çıkarma yaptı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Fuarda, yapılan ikili görüşmelerde önemli iş bağlantıları kuruldu.

“Dünyaya çiçeklerle dokunmak” sloganıyla hareket eden Turkish Flower Group, Trendy Flowers, Gündeş Tarım, Ada Flowers, Springfield Flowers, Antalya Tarım, Flash Tarım’dan oluşuyor. Turkish Flower Group, çiçek sektörünün kalbinin attığı Uluslararası Çiçek Ticaret Fuarı’na katılarak Türk çiçeğini tanıttı. Fuarda açtığı stantta dünyanın dört bir yanından gelen çiçek alıcılarıyla bir araya gelen grup üyeleri, verdiği kokteylde de konuklarını ağırladı.

Fuara katılan firma temsilcileri, birlikte hareket etmenin önemine işaret ederek, fuardan verimli sonuçlar elde ettiklerini bildirdi. Fuara Flash Flower adına katılan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır sosyal medya paylaşımında, “Turkish Flower Group olarak ürettiğimiz çiçeklerle dünyaya dokunuyoruz. Hedef daha çok üretim, daha çok ihracat” ifadelerine yer verdi.