Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 16 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gribi en hızlı şekilde atlatmak için öneriler
Gribi jet hızıyla atlatabilirsiniz!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 15 Ocak 2018 Pazartesi
Günlük Burç Yorumu - 15...

Türk basınının kalbi Kocaeli'de atıyor

16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle düzenlenen üç günlük "Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi" Kocaeli'de başladı. Zirvede Alanya'yı TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim temsil ediyor

Türk basınının kalbi Kocaeli'de atıyor

16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle düzenlenen üç günlük "Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi" Kocaeli'de başladı. Zirvede Alanya'yı TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim temsil ediyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:16
Türk basınının kalbi Kocaeli'de atıyor
İlgili Galeriye Git
banner404

16 OCAK Basın Onur Günü vesilesiyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi" Luxor Garden Hotel’de başladı. 'Türk Dünyası Belgesel Filmi' gösterimiyle başlayan etkinlik, 'Milli Mücadele Döneminde Anadolu Basını' adlı panelle devam etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda gazeteciliğin sorunlarının ele alınmasının yanı sıra, gazeteciliğin ülkemizdeki gelişimi, Anadolu’da gazeteciliğin gelişimi gibi konular ele alındı. 
ZİRVEYE GENİŞ KATILIM 
Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi’ne Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emek Akca, NTV Yunanistan Temsilcisi Stelyo Berberakis, Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden Bünyamin Ayhan, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden Prof. Dr. Suat Gezgin, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal Yakut, cemiyet başkanları, öğrenciler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. 
'ÜLKE TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ' 
Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol "16 Ocak Basın Onur Günü bizim için, ülke tarihi için çok önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk ve tek basın toplantısını İzmit’te yapmıştır. Biz bu tarihi yıllardır Basın Onur Günü olarak kutluyoruz. Bu sene etkinliklerimizin kapsamını genişlettik. Programımıza 8 ülkeden katılımcı geldi, üniversitelerimizden birçok değerli akademisyenlerimiz geldi. Meslekten birçok arkadaşımız da aramızda. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalıştayımız hayırlı uğurlu olsun" dedi. 
Zirve, 17 Ocak Çarşamba akşamı sona erecek. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 15.01.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
Alanyayı TGF Genel Başkan VekiliTürk Dünyası Gazetecileri Zirvesi16 Ocak Basın Onur GünüKocaeliTürk Basını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırlarıyla giden Hazal'a son veda! Annesi tabutun başından ayrılamadı
Sırlarıyla giden Hazal'a son veda! Annesi tabutun başından ayrılamadı
Güzel spiker, Bozdağ haberini sunarken zor anlar yaşadı
Güzel spiker, Bozdağ haberini sunarken zor anlar yaşadı
Alanya'da kentsel dönüşüm süreci Dim TV'de masaya yatırılacak
Alanya'da kentsel dönüşüm süreci Dim TV'de masaya yatırılacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim