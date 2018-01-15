Türk basınının kalbi Kocaeli'de atıyor

16 OCAK Basın Onur Günü vesilesiyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi" Luxor Garden Hotel’de başladı. 'Türk Dünyası Belgesel Filmi' gösterimiyle başlayan etkinlik, 'Milli Mücadele Döneminde Anadolu Basını' adlı panelle devam etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda gazeteciliğin sorunlarının ele alınmasının yanı sıra, gazeteciliğin ülkemizdeki gelişimi, Anadolu’da gazeteciliğin gelişimi gibi konular ele alındı.

ZİRVEYE GENİŞ KATILIM

Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi’ne Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emek Akca, NTV Yunanistan Temsilcisi Stelyo Berberakis, Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden Bünyamin Ayhan, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden Prof. Dr. Suat Gezgin, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal Yakut, cemiyet başkanları, öğrenciler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

'ÜLKE TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol "16 Ocak Basın Onur Günü bizim için, ülke tarihi için çok önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk ve tek basın toplantısını İzmit’te yapmıştır. Biz bu tarihi yıllardır Basın Onur Günü olarak kutluyoruz. Bu sene etkinliklerimizin kapsamını genişlettik. Programımıza 8 ülkeden katılımcı geldi, üniversitelerimizden birçok değerli akademisyenlerimiz geldi. Meslekten birçok arkadaşımız da aramızda. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalıştayımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Zirve, 17 Ocak Çarşamba akşamı sona erecek.