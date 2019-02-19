Türk askeri, S-400 füze eğitimine başlıyor

Rus medyası, Türk ordusunun ilkbaharda S-400 füze savunma sistemleri için ilk eğitimleri alacağını duyurdu

Türk askeri, S-400 füze eğitimine başlıyor
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TÜRKİYE ve Rusya arasındaki S-400 füze sistemi anlaşmasında yeni bir gelişme var.
 
Füzeleri üreten Rus devlet şirketi Rostech, Türk askerinin ilkbaharda S-400 eğitimine başlayacağını açıkladı.
 
Rostech yetkilisi Viktor Kladov'un sözleri, Rus medyası tarafından son dakika olarak duyuruldu.
Ankara ve Moskova arasındaki anlaşmaya göre, füze savunma sistemleri bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilecek.
 

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