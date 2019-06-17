Turizmin kalbi Bakü'de atıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 110. Yürütme Kurulu Toplantısı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı. Dünyanın en büyük turizm örgütü olan UNWTO'nun toplantısına Türkiye’yi temsilen TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) Başkanı Osman Ayık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Temsilcisi Ozan Acar katıldı. Toplantıda, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de yer aldı.

'TEMALI TESİSLER TURİST ÇEKİYOR'

ALTİD'in de (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği) üyesi olduğu TÜROFED'in başkanı Osman Ayık, Türkiye'yi temsilen katıldığı toplantıda İngilizce bir konuşma yaptı. Ayık konuşmasında Türkiye'deki turizm ve yatırım imkanlarını anlattı, katılımcılara Türk turizminin nereden nereye geldiğini aktardı. Türkiye'nin turist aldığı pazarları anlatarak konuşmasını sürdüren Ayık, Türkiye'de temalı otel ve işletmelerin önem kazandığını ve daha çok turist çektiğini vurguladı. Ayık, Türk turizmini Herşey Dahil (HD) konseptinin avantajlı hale getirdiğini de belirtti. KGK Genel Başkanı Dim, Bakü'deki UNWTO toplantısında Mısır’ın ilk kadın Turizm Bakanı Rania El Maşat ile de tanıştı ve turizm üzerine sohbet etti. Dim, "Burada bir çok ülke Bakan düzeyinde temsil ediliyor. Türkiye’den ne yazık ki bakanlıktan hiç kimse yok" dedi. UNWTO toplantısının yarın gerçekleşecek oturumuna Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.

UNWTO HAKKINDA

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ya da kısaca Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizmin tanıtımından sorumlu Birleşmiş Milletler kuruluşudur. UNWTO, Birleşmiş Milletler tarafından turizmi geliştirmek ve teşvik etmek için görevlendirilmiş uluslararası bir örgüttür.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 16:06