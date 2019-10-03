Turizmin göbeğinden manzaralar: Yetkililer uyuyor mu?

ÖZEL HABER- CEREN ŞAHİN

DİM TV (dimtv.tv) yine Damlataş bölgesinde Hacı Hamdioğlu Caddesi’ndeydi. Büyükşehir Yasası yine mağduriyet yaşattı, vatandaş yaşanan sorunun çözümü için muhattap bulamadı. Yolda yaşanan çöküntüye, geçen 4 haftalık zamana rağmen müdahale edilmeyince, çöken yolun altında bulunan su borusu patladı. Turizm kenti Alanya’nın gözbebeği caddesi sular altında kaldı. Dim TV (dimtv.tv) bölge halkının sesi oldu.

‘1 AYDIR ARIYORUZ NE GELEN VAR, NE GİDEN’

Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan bölge esnafı “2 yıl evvel yine aynı sorun yaşandı. Gelip yaptılar. Aradan geçen zamanın ardından 4 hafta kadar önce yine çöktü burası. Ben en az 7 kez aradım. Burada bütün komşular aradı. Toplamda saysanız yapılan aramalar 100’ü geçmiştir. Her aradığımızda ‘4 gün önce aldık ihbarı, ekipleri yönlendireceğiz’ cevabını aldık. Hepsini aradık. Alanya Belediyesi’ni, ASAT’ı hepsini. Dün de aradık, ondan önceki gün de aradık. 1 aydır arıyoruz. Hep ‘4 gün önce’ diyorlar. 4 gün önce de, ne gelen var, ne giden. Bitmedi o 4 gün. Kaç tane turistin üzeri ıslandı. Burası bir turizm kenti. Yazık” ifadelerini kullandı.