Turizmi önce Thomas Cook ardından ise 'elektrik' çarptı 

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

ÖNCEKİ gün yapılan yeni elektrik zammı Alanya ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünü nasıl etkiledi? Dim TV (dimtv.tv) yüzde 14,9 oranında yapılan zammı gündemine aldı ve mikrofonlarını Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'na uzattı. Dahaoğlu yıl bazında karşılaştırmalar sunarak çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi.

'FATURALARDA YÜZDE 80'LİK ARTIŞ VAR'

Dahaoğlu elektriğe gelen zamları değerlendirdiği açıklamasında "2019 yılı zamlarla geçen bir yıl oldu. Yapılan son zammı da bu ay itibariyle hissetmeye başlayacağız. Geçtiğimiz yılları da önümüze koyarak bir kıyaslama yapacak olursak fark gerçekten dudak uçuklatıyor desek yanlış olmayacaktır. Zira 2017 yılı temmuz ayında, 130 bin lira civarında bir elektrik faturası ödemişiz. 2018 yılına geldiğimizde, yine aynı ayda (temmuz) aynı kullanım karşılığı fatura bedeli 140 bin lira olmuş. Gel gelelim 2019 yılında aynı kullanımdan yola çıkarak söylüyorum ki, temmuz ayında ödediğimiz fatura yüzde 80 oranında artarak 260 bin liraya ulaşmış. Yüzde 80'lik bu artış bizler için çok ciddi bir maliyet. Biz fiyatlarımıza bu rakamlarda zam uygulayabiliyor muyuz? Hayır. 2018 ve 2019 yıllarını krizden yeni yeni çıkmaya başladığımız yıllar olarak tanımlamıştık. Krizden çıktık çıkıyoruz derken de bilindiği üzere Thomas Cook'un iflas şokunu yaşadık. Aslında yeni bir krize girdik. Halihazırda yılın sonunu nasıl getireceğimizi, kışı nasıl geçireceğimizi kara kara düşünürken, elbette ki gelen yüzde 14,9'luk elektrik zammı bizi olumsuz yönde etkileyecektir. Sonuç itibariyle turizm bir hizmet sektörü ve misafirlerimize klimayı çalıştırma deme şansımız söz konusu değil. Tasarruf yapamayız yani. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah 2020 turizm sezonunu sağ salim açabiliriz" dedi.