Turizme triatlon dopingi

ALANYA’DA bu yıl 29’uncusu gerçekleşecek olan triatlon yarışları için geri sayım başladı. Uluslararası ölçekte organize edilen triatlon 50 farklı ülkeden binin üzerinde sporcuyu ağırlayacak. İncaming temsilcilerinden Suat Çavuşoğlu triatlonun Alanya için önemini Dim TV’ye aktardı ve “Sezonu kapatmaya hazırlandığımız şu günlerde Alanya’ya bir ilaç” dedi.

‘TRİATLON ALANYA İÇİN BİR MARKA’

Çavuşoğlu triatlon yarışlarının Alanya için önemine ve turizme etkilerine dikkat çekerek “Alanya spor aktivitelerinde bir marka aslında. Yalnızca tiratlon değil uluslararası ölçekte çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ama triatlon bizim ilk göz ağrımız. Triatlon yarışlarını, dönemin belediye başkanı sevgili Cengiz Aydoğan’dan yani 90’lı yılların başından bu yana Alanya’da organize ediyoruz. Değeri yüksek olan bir spor aktivitesi. Binin üzerinde bir katılım söz konusu. Çeşitli ülkelerden gelen sporcular ve medya triatlon sayesinde Alanya’nın etkin bir tanıtımını yapıyorlar. Bu organizasyonu böylesine uzun soluklu bir süreçte organize edebilmek de çok önemli. Biliyorsunuz ki 29’uncusu düzenleniyor. Alanya bu anlamda dünyada tek denebilir. Tanıtımımız için önemli. Yanı sıra sezonu yavaşlattığımız şu günlerde yapılması da önemli. Triatlon Alanya için bir marka. Olmazsa olmazımız. Bu tip uluslararası organizasyonları arttırmamız gerekiyor” dedi.

GÜLÜMSETEN TRİATLON ANISI

Kendisinin de katılım sağladığı bir triatlonda madalya kazandığını aktaran Çavuşoğlu “Halk triatlonundan kazandığım bir madalyam var. Her ne kadar parkur daha kısa olsa da gerçekten çok zor. Metrelerce yüzüyorsunuz, bisiklet sürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Cengiz Aydoğan zamanında halk maratonu yapılmıştı ve ben de katılmıştım. ‘Nedir ki, yaparız’ diye düşünmüştük. Sondan 2’nci olduk. Madalyam ofisimde duruyor” ifadelerini kullandı.