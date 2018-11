Turizmdeki hareket ‘rekor tüketim’ getirdi

GAYRİMENKULÜN yanı sıra bölgede turizmin yarattığı hareketi de gözler önüne seren rapora göre yılın ilk dokuz ayında toplam 139 bin 928 taşınma hareketi gözlendi. İlk dokuz ayda yabancı ziyaretçi sayısında kırılan rekorlar, elektrik tüketiminde de rekor artışları beraberinde getirdi. Ocak-Eylül 2018 dönemindeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarken, toplam tüketimin yüzde 21’i turizm işletmelerinde gerçekleşti.

Antalya, Burdur ve Isparta’daki hareketi gözler önüne seren Gayrimenkulün Enerjisi raporu hakkında konuşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Teknolojiye yaptığımız yatırımlar sonucunda abonelerimizin ikamet bilgileri baz alınarak hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi raporu, bölgemizdeki hareketin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Hizmet bölgemizde her gün yaklaşık 519 abone taşınıyor. Yeni aboneler ve turizmdeki hareketle beraber bölgedeki elektrik tüketimi de rekorlar kırıyor. Görevli tedarik şirketi olarak bu rekorlarla birlikte artan taleplere en hızlı şekilde yanıt veriyoruz. Müşterilerimiz geçmişe göre çok daha kısa sürede yeni ve devir abonelik işlemlerini gerçekleştirirken, hizmet merkezlerimizde de müşterilerimizin talep ve önerilerini alıyoruz. Ayrıca yeni nesil sadakat programı CKPLUS® Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize birçok avantaj sunuyoruz. Arkadaşlarımızın yoğun çalışmasının ardından hazırladığımız ve bundan sonra düzenli olarak açıklayacağımız Gayrimenkulün Enerjisi raporunun bölgemizdeki hareketi göstermesi bakımından sadece bize değil, birçok farklı sektöre kaynak olacağını düşünüyorum” dedi.

44 BİN 425 KONUTUN KAPISI İLK KEZ AÇILDI

Gayrimenkulün Enerjisi raporuna göre Antalya, Burdur ve Isparta’da 2018 yılının ilk 9 ayında toplam 139 bin 928 taşınma hareketi gözlendi. Bu hareketin 95 bin 503’ü ikinci elde yaşanırken 44 bin 425 konutun kapısı da ilk kez açıldı.

2018’in ilk 9 ayında yaşanan taşınma hareketinin yüzde 19,8’i, yani 27 bin 746’sı Kepez’de yaşandı. Bu ilçede bulunan 11 bin 93 abone yeni konutlarına geçiş yaptı. Son dönemde bu bölgedeki kentsel dönüşüm hareketleri de Kepez’in ilk sırada gelmesinde etkili oldu. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in görev bölgesi içinde en az taşınma hareketi ise 44 adet ile Isparta Yenişarbademli’de gerçekleşti.

Kentsel dönüşüm nedeniyle yılın ilk 9 ayında tahliye talebinde bulunan abone sayısı ise 4 bin 694 oldu. Söz konusu başvuruların yüzde 37’si Kepez, yüzde 14’ü Muratpaşa, yüzde 7’si ise Manavgat’tan geldi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 27 ARTTI

Gayrimenkulün Enerji raporunda taşınma hareketinin yanı sıra turizm sektörü ve yabancı ziyaretçilerle ilgili bölümler de yer aldı. 2018 yılının ilk dokuz ayında Antalya, Burdur ve Isparta’daki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6 milyar 707 milyon kilovatsaate ulaştı. Antalya’da en yüksek tüketim hava sıcaklığı ve turist sayısının zirve yaptığı Temmuz 2018’de görüldü. Temmuzda 1 milyar kilovatsaatlik toplam tüketim ile rekor kırıldı. Yılın ilk dokuz ayında turizmin başkenti Antalya’da toplam 5 milyar 532 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketiminin yüzde 21’lik bölümünü oluşturan 1 milyar 158 milyon kilovatsaati bölgedeki turizm işletmeleri tarafından gerçekleştirildi. İşletme sayısında Alanya fazla olsa da tüketimde Manavgat 339 milyon kilovatsaat ile lider oldu. Serik, Alanya, Kemer gibi turistik bölgeler Manavgat’ı takip etti. Yabancı ziyaretçi sayısındaki rekor artışların etkisi ile turizm tesislerinin elektrik tüketimi artarken CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu müşterilerini desteksiz bırakmadı. Çeşitli kampanya ve indirimlerle turizm tesislerine 2013 yılından bu yana sağlanan fayda 79,3 milyon TL’yi aştı.

YÜZDE 98,5’İNİN TERCİHİ ANTALYA

Sektörde büyük ses getirecek rapora göre CK Enerji Akdeniz Elektrik’in hizmet verdiği elektrik tüketicilerinin yüzde 2,3’ünü yani 37 bin 613’ünü bölgeye yerleşen yabancılar oluşturdu. Antalya, Burdur ve Isparta arasında en çok tercih edilen kent ise dünyada deniz, kum, güneş denince akla gelen ilk tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya oldu. 37,6 bin yabancı elektrik abonesinin yüzde 99’u, yani 37 bin 219’u Antalya’da, 275’i Burdur’da, 119’u ise Isparta’da yer aldı.

YABANCI ABONELERİN YÜZDE 55’İ ALANYA’DA

Rapora göre yabancı abonelerin 20 bin 584’ü Antalya’nın turizmde parlayan ilçelerinden olan Alanya’yı tercih etti. Alanya’daki toplam elektrik abonesi sayısının 193 bin 573 olduğu göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak ilçedeki her 10 aboneden 1’nin başka ülke vatandaşı olduğu görüldü. Alanya’nın yanı sıra Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Kemer de en çok tercih edilen ilçeler arasında öne çıktı.

Yabancıların elektrik aboneliklerine bakıldığında 34 bin 990’ının mesken, 20’sinin tarımsal sulama, 2 bin 603’ünün ise ticarethane olduğu dikkat çekti. Milliyetlere göre dağılımda da Antalya’da yerleşik yabancıların yüzde 14’ünü Ruslar, yüzde 13’ünü Almanlar ve yüzde 10’u Kırgızlar oluşturdu.

Rapor, elektrikte yabancı abone sayısının özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından itibaren nasıl hızlı arttığını da gösterdi. 2013 yılında bölgede kayıtlı abone sayısı sadece 140 iken, bu rakam Haziran 2018 sonu itibarıyla 37 bin 473’e ulaştı.

ALANYA’DA TÜM PERSONEL İKİNCİ BİR DİL BİLİYOR

Yabancı abone sayısı bu kadar fazla olunca CK Enerji Akdeniz Elektrik de yabancı abonelerin fazla olduğu bölgelere özel hizmet götürüyor. Alanya, Manavgat ve Konyaaltı gibi yabancı müşterilerinin yoğunlaştığı şubelerde minimum 1 yabancı dil bilen personel çalıştırıyor. Özellikle Alanya’da tüm çalışanlar yabancı dil bilenlerden oluşurken bu bölgelerde İngilizce, Alanya’da İngilizceye ek olarak Rusça bilen personel de bulunuyor. Otomatik ödeme talimatı hakkında şubelerdeki dijital ekranlarda 4 dilde bilgilendirmeler yayınlanıyor. Sosyal medya üzerinden, e-posta yoluyla ve dilekçe ile iletilen taleplerde de yabancı dilde yanıt veriliyor.