Turizmde kalite artacak

ALAATTİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.Ahmet Pınarbaşı, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aydın Çevirgen, Gastronomi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr.Öğretim Üyesi Emirhan Yenişehirlioğlu, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nacide Öter ve Rektör Özel Kalem Müdürü Hadi Cantemur, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni (ALTİD) ziyaret etti. ALKÜ heyetini ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ile Krizantem Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Köseoğlu karşıladı. Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada 470 taban puanla öğrenci alan Tıp Fakültesi’nin yanında 380 taban puanla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Türkiye genelinde büyük talep gördüğü, yaklaşık bin öğrencisi bulunan Turizm Fakültesi içinde 100 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisinin bulunduğu, bu bağlamda ALKÜ ve ALTİD’in ortak proje ve anlaşmalarla dirsek teması içinde bulunacağı dile getirildi. Yapılacak ortak çalışmalarla eğitimli personel ve turizm kalitesinin artırılması hedefleniyor.