Turizmde iç pazar 'bayram' edecek

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'da nisan ayı itibarıyla otellerin kapılarını açmaya başladığını söyledi. 9 günlük bayram tatilinin iç pazarda Türk misafirlerin beklediği bir tatil süresi olduğunu kaydeden Dahaoğlu, "İnsanlar bir kaç gün için tatile çıkmıyorlar. Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla da bunun avantajını yaşıyoruz. Doluluk ve geceliklerimizi ona göre ayarlıyoruz ve ona göre paketlerimizi belirliyoruz. Ayrıca bayram süresince 9 günlük tatil, yüksek sezon öncesine denk gelmesi nedeniyle otellerimizde ciddi bir doluluk bekliyoruz." dedi.

Birkaç yıl önce Avrupa'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle yabancı misafirlerin yerini iç pazardaki misafirle giderdiklerini aktaran Dahaoğlu, turizmi bu yıllarda yerli misafirlerin ayakta tuttuğunu unutmadıklarını kaydetti.

Bu anlamda yerli misafirlerin önemini iyi bildiklerini dile getiren Dahaoğlu, "Biz iç pazara önem veriyoruz. Avrupa'daki fiyatlarımızın aynısını iç pazardaki misafirlerimize de sunuyoruz. Umuyorumki iç pazarda Alanya olarak gereken doluluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Alanya'nın çok fazla yatağa ve otele sahip olduğunu kaydeden Dahaoğlu, 80 kilometrelik sınırlarında 500'den fazla otelin iç pazara hizmet sunmaya hazır olduğunun altını çizdi. Bu otellerin odalarını doldurmak zorunda olduklarını bildiren Dahaoğlu, "Bu bölgeye Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'dan ciddi misafirler alıyoruz. Şehir ile otellerimizin iç içe olduğu ilçemizde çok fazla otelimizin de olmasının etkisiyle fiyatlarımız iç pazar için gerçekten uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Dahaoğlu, bu yıl Avrupa pazarında önemli rezervasyonların olduğuna da vurgu yaparak yabancı turistte geçen yıla göre artış yakaladıklarını söyledi. Şu anda hiçbir sıkıntılarının olmadığını kaydeden Dahaoğlu, "Gelen misafirlerimizden olumlu sinyaller alıyoruz. Geçen yıllarda Türkiye yerine başka ülkeleri seçen bu misafirlerimiz, gittikleri tatil destinasyonlarında bizdeki hizmeti ve kaliteyi görmediler. Bu bize geri dönüşü sağladığı gibi aynı zamanda da mutlu etti." diye konuştu.