Turizmcilerden Yücel'e tam destek

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Alanya’yı marka şehir yapmak için turizmcilerin, işadamlarının ve şehrin kanaat önderlerinin de fikirlerinin alınarak Alanya’nın marka şehir olma yolunu açacaklarını söyledi. ‘Marka Şehir Çalıştayı’ düzenleyerek turizmcilerin, işadamlarının ve her sektörün turizmden eşit ve adil pay almasının önünün açacaklarını belirten Başkan Yücel, “Cumhuriyet Mahallesi’nde yapacağımız ada bazındaki Kentsel Dönüşüm Projesi bunun ilk halkası olacak. Bu bölgeyi pilot bölge olarak değerlendirip rol model yapacağız. Alanya’da sadece bir bölgeyi değil, Okurcalar’la Demirtaş arasını topyekun kalkındıracağız. Turisti otelinden çıkarıp para harcamasını sağlayacak projelerimiz hazır” dedi.

‘BU PROJELERİ HER ZAMAN DESTEKLERİZ’

Başkan Yücel’in 82 projesi arasında yer alan Marka Şehir Projesi’ne turizmciler ve işadamlarından da tam destek geldi. Alanya Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker, turizmde kaliteyi arttırmanın önemine dikkat çekerken, Alanya’nın tarihi zenginliğine işaret etti. Küçüker, “Kredi kartı olan, para harcayan turisti Alanya’ya çekecek projelere her zaman destek veririz. Alanya bir marka şehir olmalı. Seçimden sonra bunun için yapılacak tüm projelerde elimizi taşın altına sokmaya hazırız” dedi.

‘ADA BAZINDA DÖNÜŞÜMÜN YANINDAYIZ’

Turizmci Şükrü Cimrin de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Cumhuriyet Mahallesi’nde uygulayacağı ada bazında yapılacak kentsel dönüşümün Alanya’ya daha çok yarar sağlayacağını kaydetti. Lonicera Otel sahibi Uğur Sipahioğlu da şehrin marka değerini arttıracak olan Alanya Belediyesi’nin ada bazında uygulayacağı Kentsel Dönüşüm’e tam destek verdi. Sipahioğlu, “Parsel bazda gerçekleşen uygulamaların önüne geçmek için basit tadilat ruhsatı verilmemesi gerek. Kentsel dönüşüm, apartmanların modernize edilmesi değil, parsellerden oluşan adaların bütününde var olan kötü yapıların topyekun planlanarak iyileştirilmesidir. Bunu doğru anlamak ve doğru uygulamak lazım. Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de bunu hedeflediğini görmekten dolayı mutluyuz. Bu proje Alanya’da turizmin önünü de açacaktır” diye konuştu.

‘CUMHURİYET MAHALLESİ DOĞRU SEÇİM’

Turizmci Mehmet Kural da Alanya Belediyesi’nin ada bazında Kentsel Dönüşüm Projesi’ni destekledi. Kural, “O bölge doğru bir seçim. Şehrin en az yüz yılını kurtarır. Alanya'nın geleceğini kapsayan bir kentsel dönüşüm şart. İmar planlarının revize edilmesi gerek. Bu projenin yararlı olacağına inanıyorum. Başarmak zor ama imkansız değil. Cumhuriyet Mahallesi’nde güzel bir örneğin ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi. Turizmci işadamı Hilmi Tokuş da Cumhuriyet Mahallesi’nde başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gayet olumlu olduğunu belirterek, “Karayolları Şube Şefliği’ne yapılacak Millet Bahçesi de gayet olumlu bir proje. Şehrin markalaşmasına katkı sunar. Alanya’nın turisti otelden çıkaracak ve para harcamasını sağlayacak bu tür projelere ihtiyacı var. Bu nedenle yürekten destekliyorum” diye konuştu.

‘ALANYA MARKA ŞEHİR HALİNE GELDİ’

İşadamı Hüseyin Girenes de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 82 projesi içerisinde yer alan ve marka şehir olma yolunda önemli mesafeler kat ettirecek projelere her zaman destek vereceklerini kaydetti. Girenes, “Alanya Belediyesi geride kalan 5 yılda pek çok zorluğa rağmen hem kırsala hem de şehir merkezine önemli yatırımlar yaptı. Önümüzdeki 5 yılda Alanya Belediyesi’nden beklentimiz, zaten marka şehir olan Alanya’nın daha büyük bir marka şehir olması yolunda yapılacak projeleri hayata geçirmesi olacaktır. Alanya’nın marka şehir olması, başta turizmciler ve işadamları olmak üzere turizmden ekmek yiyen tüm sektörlere yarar sağlar. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in uygulayacağı ada bazındaki Kentsel Dönüşüm Projesi de marka şehir çalışmalarının bana göre en önemli ayağıdır” dedi.