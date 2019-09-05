Turizmcilerden havai fişek tepkisi

TURİZMCİLER, “Kendi ayağımıza havai fişek sıkmayalım” dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, havai fişeklerin turizm bölgesi için olması gerektiğini ancak bir düzen içerisinde yapılmasının doğru olacağını söyledi. Sili, “Tabi ki normal tehlikelerin yanı sıra görünmeyen noktalarda vatandaşlarımızın yanı sıra tatile gelen turistlerin endişe duymalarına neden oluyor. Bu anlamda konunun daha kontrol altında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Alınan kararı destekliyoruz” dedi. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu da, atılan havai fişeklerden turistlerin tedirgin olduğunu söyledi. Şakiroğlu, “Hatta dağların arkasında savaş mı oluyor diyenler var. Turizm için aslında kötü bir imaj. Turizmciler olarak olur olmaz yerlerde havai fişek atılmasından, motorların gürültüsünden, egzoz patlatmalarında da rahatsızız. Bunların çözülmesi lazım. Turist nasılsa geliyor diye bakmayalım olaya. Böyle bir şey olamaz. Bu turist bir gün bu sebeplerden dolayı gelmeyebilir. Turizmden ekmek yiyoruz. Kendi ayağımıza havai fişek sıkmayalım” diye konuştu.