Turizmcilerden destek ziyareti

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ile Yönetim Kurulu Üyesi Servet Şakiroğlu, Mustafa Kahya ve Uğur Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan terör saldırısında şehit olan çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaşlar için Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı’ya başsağlığı ziyaretinde bulundu. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, geride kalan yaralılar için de acil şifalar diledi. Birlik ve beraberlik içinde bu zorlu sürecin atlatılacağını söyleyen Emniyet Müdürü Çakmaklı ise desteklerinden dolayı Alanyalı turizmcilere teşekkür etti.



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