Turizmciler Moskova’daki Türkiye Festivali’ne hazırlanıyor

TÜRKİYE Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) koordinasyonunda organize edilecek. 14-16 Haziran tarihleri arasında Moskova’da gerçekleştirilecek olan festivale Türkiye’den oteller, tur operatörleri, turizm destinasyonları ve önemli turizm markaları katılarak Türkiye’nin turistik değerlerini tanıtacak.



Türkiye rüzgarı esecek

Moskova’daki 165 dönümlük Park Krasnaya Presnya’da gerçekleştirilecek Türkiye Festivali için hazırlıklar devam ediyor. 2019’un Türk-Rus Kültür Yılı olması dolayısıyla daha da büyük önem kazanan ve bu sene de on binlerce Rus ziyaretçi ağırlayacak olan Türkiye Festivali, Moskova’da Türkiye rüzgarı estirecek.

Türkiye turizmi için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Türkiye algısına büyük katkı sağlayacak Türkiye Festivali ile önemli bir çalışmaya imza atacağız. Bu festivalde Rus halkı Türkiye’nin değerlerini ülkelerinde görecek. 3 gün boyunca Moskova’da Türkiye rüzgarı estireceğiz. Festival, hem turist sayımızın hem de turizm gelirlerimizin artasına katkı sağlayacak" dedi.



"Turizme katkı sağlayacak"

Türkiye’nin iki ana pazarından biri olan Rusya Federasyonu’nda gerçekleştirilecek olan festivalin Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayacağını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise "Rusya pazarında tanıtım ve reklam çalışmalarımıza ara vermeden devam etmemiz gerekiyor. Tanıtım çalışmalarımızın yanında insanlara dokunan bir etkinlik olan Türkiye Festivali, Türkiye’ye olan sempatiyi daha da artıracaktır" şeklinde konuştu.



"Türkiye’ye ilgiyi artırmak istiyoruz"

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke olan Rusya’da yapılacak olan Türkiye Festivali’nin her geçen sene daha da fazla önem kazandığını ifade eden TTYD Başkanı Oya Narin "Türkiye’nin en önemli pazarlarından Rusya’da yapılacak olan festival 2023 yılı turizm hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem taşıyor. Türkiye Festivali ile Rus halkının, Türkiye’ye ilgisini daha da artırmak istiyoruz" diye konuştu.



3. kez kapılarını açacak

Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim, üçüncü kez gerçekleştirilecek fuarın, Türkiye’nin turizm zenginliklerini ön plana taşıyacağını söyledi. Türkiye’nin deniz-kum-güneşinin yanında birçok zenginliğinin bulunduğunu göstermek istediklerini belirten Haluk Özsevim, "Rus halkı Türkiye’nin, otelleri ve denizini iyi biliyor. Festivali organize etmeye karar verdiğimizde Türkiye’nin farklı zenginliklerini de görmelerini istedik. Bu festivalde resort turizmin yanı sıra Türkiye’nin tarihi değerlerini, gastronomisini, kültürünü de gözler önüne seriyoruz" dedi.



Daha fazla turist ve daha fazla döviz

Rusya’nın Türkiye turizmi için iki önemli kaynak pazardan biri olduğunu hatırlatan Özsevim, "Rusya’dan Türkiye’ye 6 milyona yakın Rus turist tatile geliyor. 6 milyonluk bir turizm hareketi, Türkiye ekonomisine ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Bu nedenle Türkiye’nin en büyük pazarı olan Rusya’da yapılacak tanıtım ve reklam çalışmaları daha fazla turist ve daha fazla döviz anlamına geliyor. Rus halkı festival ile farklı destinasyonlarımızı ve turizm değerlerimizi de tanıma fırsatı yakalıyor. Bunları da birebir görerek, yaşayarak, dokunarak deneyimleyebiliyorlar. Örnek vermek gerekirse festivaldeki gastronomi alanımızda Türk yemeklerini tanıyorlar, Türk el sanatlarından örnekleri görüp satın alabiliyorlar, Türk yaşam biçiminden örnekler buluyorlar" diye konuştu.



Turizmcilerden büyük ilgi

Özsevim, Festivale iki ay gibi bir sürenin kaldığını belirterek, "Şu ana kadar otel, tur operatörü ve turizm destinasyonları festivale katılmak için büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz senelere göre bu sene katılım daha fazla olacak" dedi.