Turizmciden 'yaya geçidi' tepkisi: 'D-400'dekiler iptal edilmeli'

Alper Kutay

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı olan turizmci Şükrü Cimrin, Antalya-Alanya D-400 Karayolu’nda, özellikle Manavgat'a kadar olan etapta yoğun olan trafik levhalarına tepki gösterdi. 110 kilometre hız sınırı olan yolda birinci levhada 90, ikincide 70 ve üçüncüde 50 yazdığını ve 50 hız sınırı olan levhada bir yaya geçidi görselinin bulunduğunu söyleyen Cimrin, “Bu 3 levha toplam 200 metrelik bir mesafede ve yaya geçidi de son 50 kilometre yazan levhadan 250-300 metre ileride. Buraya kadar her şey normal görünüyor ancak pratikte araçların bu yolda hızı 110'un çok üzerinde olabiliyor, levhalarla 200 metre içinde 50'ye düşmeleri ve ardından gelen yaya geçidinden yayaların güvenli bir şekilde geçebiliyor olması bekleniyor” dedi. Bunun şaka gibi olduğunu belirten Cimrin, “Pratikte bu pek mümkün değil, özellikle Türkiye'de” yorumu yaptı.

‘KARAYOLLARI KENDİNİ GARANTİYE ALMIŞ’

Bu levhaları ilk fark ettiğinde şaşırdığını ve hiçbir aracın buna uymadığını gözlemlediğini söyleyen Cimrin, “Bu uygulamayı yapan mühendislerin veya yol uzmanlarının amacı yayaları korumak ise bu pek başarılı olmamış. Bana göre buradaki asıl amaç, Karayolları’nın kendisini garanti altına alma isteğidir. Bu yaya geçitlerinde araçlar yayalara çarparsa Karayolları kendini savunabilmek için 'Biz riskleri öngördük, hız limitlerimizi belirledik ve uyarıcı levhaları koyduk, hız sınırına uymayan araçlar suçludur' demek istiyor” dedi. Sorunu söyleyen ve çözüm önerisini de getiren Şükrü Cimrin, “Trafiğin yoğun aktığı D-400 üzerindeki tüm yaya geçitleri iptal edilmelidir. Yaya geçişleri üst veya altgeçitlerle sağlanmalıdır. Yabancı konuklarımız yaya geçidi gördüğünde bunu kendi ülkelerindeki gibi güvenli sanıyor ve yola iniyorlar, ne yazık ki üzücü kazalar yaşanıyor. Bu konuyu iletmek için defalarca Karayolları’nı aradım ama hiç kimseye ulaşamadım” diye konuştu.