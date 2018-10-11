Turizmciden Dim'e destek yağdı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’in, Twitter'da Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da etiketleyerek yaptığı "AB’nin toplam nüfusu 525 milyon. 300 milyon nüfusu olan 10 ülke vatandaşı ülkemize kimlikle girerken, 225 milyon nüfusu olan 17 ülke vatandaşı hala pasaportla giriyor. Bu Alanya için çok önemli çünkü 17 ülkenin Antalya bölgesinde en çok tercih ettiği yer Alanya" şeklindeki çağrısına turizmcilerden destek yağdı.

‘SON DERECE ÖNEMLİ’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili "Uluslararası karşılık ilkesi dahilinde ele alınabilecek bir konu. Lakin sonuç olarak bahsi geçen ülke vatandaşlarının da bizim ülkemize kimlikle giriş yapabilmesi tercihimiz olur. Tabii ki son derece önemli. Lakin bu durum tek taraflı değildir. Her iki taraf için de aynı şey geçerli olmalıdır. Turizm anlamında faaliyet gösteren ülkemizin bu noktada faydasına olacağı da kesindir” ifadelerini kullandı.

‘HAREKETLİLİK KAZANDIRACAKTIR’

Konaklı Otelciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan da Mehmet Ali Dim’e kesinlikle katıldığını ve desteklediğini ifade ederek "Alanya’mızda mevcut misafir sayımızın artması bakımında kimlikle giriş yapılabilmesi katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizin pasaportsuz olarak ülkemize giriş yapabilmeleri ülke turizmine ve dolayısıyla Alanya turizmine hareketlilik kazandıracaktır. Mehmet Ali Dim’in bu noktada bakanımızın da desteğini alarak başarıya ulaşacağına yürekten inanıyor ve kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

