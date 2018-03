Turizmci kriz için endişeli

TUTUKLAMAYI 'planlanmış ve iyi bir şekilde hazırlanmış' bir eylem olarak yorumlayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşlarına dönük yeni bir uyarı yayınlandığını açıkladı. Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarısında, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını gözaltı tehlikesine karşı uyardı ve kısa süreli ziyaretlerde bile Alman konsolosluğuna kayıt yaptırmaya çağırdı.

'TÜRKİYE'YE ÇOK FAZLA SABIR GÖSTERDİK'

Gabriel, Peter Steudtner'ın tutuklanmasının çok önceden planlandığını belirterek, tutuklamanın orantısız olduğunu ve yasalarla uyumlu olmadığını savundu. "Önceliğimiz Türkiye ile çatışmadan kaçınmak ve diyaloğa odaklanmak" diyen Gabriel, "Türkiye politikamızı yenilemeye ihtiyacımız var. İlişkilerimize şimdiki gibi devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak. AB'deki ortaklarımızla birkaç gün içerisinde Türkiye'nin üyelik girişimlerini değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. Alman hükümetinin atılacak yeni adımları değerlendirdiğini belirten Gabriel, "Vatandaşlarımıza yönelik Türkiye'ye seyahat uyarımızı güncelleyerek, vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını söyleyeceğiz. Gümrük Birliği'ni genişletme konusunda görüşmelerin nasıl devam edeceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti atılacak yeni adımları değerlendiriyor" dedi.

BAKANLIKTAN YANIT GECİKMEDİ

Alman bakanın açıklamalarına, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bakan Gabriel, Türk yargısına müdahaleye izin vermediğimiz için Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmek, Gümrük Birliği güncellemesine karşı çıkmak, yatırımları teşvik etmemek, AB’nin Türkiye’ye katılım fonlarını gözden geçirmek gibi tehditkâr ifadeler kullanmaktadır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada "İlişkilerimiz şantaj ve tehditle değil, uluslararası kabul görmüş norm ve ilkeler temelinde yürütülmelidir" denildi.

'REZERVASYONLARI KESECEKTİR'

Gelişmeleri değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Siyasi gerginlikler dönem dönem yaşanabiliyor. Bizim düşüncemiz ve hedefimiz iki ülke vatandaşlarının ilişkilerini devam ettirebilmesi. Bunun için de turizmciler olarak elimizden geleni yapacağız. Olumsuzluk sektör için engel teşkil ediyor. Bunun minimumda kalması için uğraşacağız. Her halükarda turizmde Almanya en güçlü ve söz sahibi ülkelerden. Bundan faydalanabilmek adına da uğraşacağız. Sonuçta uyarı yapılıyor olması bir yasak arz etmiyor. Sadece dikkatli olunması yönünde bir uyarı. Hali hazırda yüzde 20-25 dolaylarında eksilerin olduğu bir pazarı artıya çevirmek için gayret edeceğiz" diye konuştu.

'TAM DA KONTRAT DÖNEMİNDEYDİK'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da "Şu an 2018 anlaşmalarının yapılmaya başlandığı bir süreçteyiz. Bu talihsizlik ki tam anlamıyla talihsizlik, çok ters bir zamanda meydana geldi. Turizm zaten belli eksileri bünyesinde barındırıyordu. Umuyoruz ki Alman misafirler bu durumun siyasi olduğunun farkındadır. Aksi halde önümüzdeki yıllarda Almanya pazarı olmayacak. Almanya'da şu an tatil dönemi başladı, bu yaşananlar rezervasyonların önünü kesecektir. Umuyoruz ki sorunlar daha fazla büyümeden giderilir" şeklinde konuştu.