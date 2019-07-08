Turizmci endişeli

TANITIM faaliyetlerinin daha profesyonelce ve tek elden yapılmasını öngördüğü için başlangıçta cazip görünen Tanıtım Ajansı'yla ilgili ortaya çıkan yasa metniyle hayal edilen arasında büyük fark olduğunu belirten Topçu, “Bu haliyle sektörün ana bileşenlerine daha fazla yük anlamına geliyor ve ajansın yürütme kurulunda bu ana bileşenler bulunmuyor. Bu şekilde tasarlanan büyüklükte bir fonun kimlerin yönetiminde olacağı da soru işareti” dedi. Yasanın ana fikri olan tanıtımla ilgili sektörden hiçbir profesyonelin bulunmamasının soru işareti yarattığına dikkat çeken Cengiz Topçu, “Ayrıca ‘Turizm payı’ adı altında alınacaklar bakanlıktan belgeli konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, deniz turizm araçları gibi bu işin asıl yükünü çeken sektörlere yükleniyor. Alınacak miktarlar, en azından şu anda bildiğimiz kadarı ile sırtımıza yeni yük anlamına geliyor ki bunun sürdürülebilir olması imkansız. Bin bir güçlükle turistin ülkeye gelmesini sağlayan ve burada konaklamasında her türlü özveriyi gösteren sektörün ana bileşenlerinin görüşleri tekrar alınmalıdır. Anlaşılıyor ki bu fikir alışverişi sınırlı ölçüde olmuştur” ifadelerini kullandı.Yasayla ilgili önerilerde de bulunan Topçu, şu noktalara dikkat çekti:

- Sektörün ana bileşenleri yönetimde söz sahibi olmalıdır.

- Turizm payı daha adil ve kabul edilebilir bir şekilde alınmalıdır. Bu sektörden gelir elde eden herkes, belgeli olsun olmasın, bu paya dahil edilmelidir. Tabana yayılan bir çalışma makul ve mantıklı olacaktır.

- Turizm payı hesaplamalarında sektörün gerçekleri göz önüne alınmalıdır. Toplam ciro üzerinden gidecek hesaplama yöntemleri özellikle seyahat acentelerine hak etmedikleri bir yük getirecektir.

- Bu sektörün içinden gelen bakanımızın bu konularla ilgili yasanın görüşülmesinde gerekli düzletmeleri yapacağı konusunda güvenimiz tamdır. İyi niyetle yapılan yanlışlar, yapılanın yanlış olduğu gerçeğini değiştirmez.