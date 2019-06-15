Turizmci Cem Kınay kaza geçirdi! Doktorlar son durumu paylaştı

TURİZMCİ Cem Kınay’ın ciddi bir kaza geçirdiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Motor kazası geçiren Cem Kınay şu anda Kayseri Tıp Fakültesi’nde yoğun bakımda olduğu kaydedildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinin doktorları, Cem Kınay’ın bilincinin açık olduğunu, ancak hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca GM dergisinde yer alan haberde, kazada Kınay'ın 22 kaburgasının kırıldığı ve kırılan kaburgalardan birinin ciğerine saplandığı belirtildi.

Cem Kınay’dan iyi haber

Kayseri’de doktorların ilk cerrahi müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınan turizmci işadamı Cem Kınay az önce Ortopedi Servisi’ne çıkartıldı. Hayati tehlikeyi önemli ölçüde atlatan Kınay’ın göğüs, boyun ve bel bölgesinden hasar aldığı ve 2-3 ay süren yoğun bir tedaviden sonra eski sağlığına kavuşacağı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 13:48