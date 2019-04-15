Turizm teşvikleri anlatıldı

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyelerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Merkez Müdürlüğü tarafından “2019’da İstihdamın Artırılması” konulu seminer verildi. Yasalar çerçevesinde oluşturulan imkanlarla ilgili bilgi veren SGK Alanya Merkez Müdürü Muharrem Kaya, yaptığı anlatımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Hükümetimizin çıkarmış olduğu 2019 yılında istihdamın artırılması ile ilgili 7166 sayılı Kanunda işverenlerimizin daha çok istihdam yaratması adına çok büyük imkanlar sunulmuştur. Bu imkanları başta otel işverenlerimizin değerlendirmesini bekliyoruz. Personel alımlarının en üst seviyeye çıkartılarak ülke ekonomisine gerekli katkının yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca burada yaptığımız bilgilendirmeden sonra da bu konuda gerekli görülen her bilgiyi talep edilmesi durumunda işletmecilerimize sunacağız. Kurum olarak tüm İşverenlerimizin 7/24 hizmetinde olduğumuzu belirtmek isterim” dedi. Daha sonra soru-cevap şeklinde istişare yapılı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de SGK ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, “Üye otel işletmecilerimiz ile Devlet kurumları arasında köprü görevi görerek teşvikler ve yasal düzenlemeler hakkında düzenli olarak bilgi akışı sağlıyoruz. Bu anlamda yapılan çalışmadan dolayı SGK yetkililerine, yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ediyorum” dedi.