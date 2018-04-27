Turizm sezonunda Alanya çiçek kokacak

TURİSTİK ilçeyi mis gibi çiçek kokusu saracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonu öncesi Alanya’da yoğun bir çalışma içine girdi. Alanya merkez, Oba, Tosmur, Konaklı ve Türkler Mahallesi başta olmak üzere sorumluluk sahası içinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, kaldırım, refüj ve yürüyüş yollarında kışlık bitki ve çiçeklerin sökümü yapılırken, mevsimlik bitki ve çiçekler dikiliyor. Gruplar halinde çalışan ekipler, bir hafta içinde Alanya’da 300 bin çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturacak. Haziran ayı ile birlikte açacak olan çiçekler ile birlikte Alanya rengarenk bir görünüme kavuşacak. Diğer yandan bitki ve çiçek dikiminin yanı sıra Park ve Bahçeler ekipleri, sorumluluk alanı içinde bulunan yerlerdeki süs havuzlarını da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Havuzların içinde temizlik yapan ekipler, aydınlatma sistemlerini de elden geçiriyor. Bakım çalışmalarının ardından havuzlar özellikle geceleri Alanya’ya ayrı bir görünüm kazandıracak.