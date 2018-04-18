'Turizm payını arttırmalıyız'

TURİZMDEKİ olumlu gelişmeleri fırsata çevirip ihraç edilen ürünlerin tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Turizm geliri 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 26 milyar dolar oldu. 2018 yılında ise 36 milyon yabancı turist ve 34 milyar dolar da turizm geliri hedeflenmektedir. Ülke olarak, turizmdeki gelişmeleri fırsata çevirip ihracata yönelik üretilen yerli ürünlerimizin tanıtımına ağırlık vermeliyiz. Yöresel ürünlerimizi ve yerli üretimlerimizi turistlere ne kadar iyi tanıtırsak ihracatımız da o kadar artar. Turizm gelirimizi ihracat gelirimizle desteklemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

'YERLİ ÜRÜNLERİN BROŞÜRLERİ OLMALI'

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yalnızca otellere girip çıkmakla sınırlı kalmaması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Rus, Alman ve Çinli turist sayısında bu yaz artış bekleniyor. Nitekim 2018 yılı Çin'de ‘Türkiye Turizm Yılı’ olarak ilan edildi. Turist sayısındaki artışı ülkemizin ve yerli üretimlerimizin tanıtımında fırsata çevirmek için yeni konseptler belirlemeliyiz. Yabancı turistler yalnızca otellerle sınırlı kalmamalı, gittikleri şehirlerin özelliklerini, yöresel ürünlerini tanımalı ve Türk insanının misafirperverliğini hissetmeli. Turistlerin bir sonraki sene yeniden Türkiye’yi tercih etmeleri için ülkemizin tanıtımı çok iyi yapılmalı. Havaalanı, otogar ve otel gibi kalabalık noktalarda doğal güzelliklerimizin, yöresel ürünlerimizin ve yerli üretimlerimizin tanıtımını içeren broşürlerin dağıtımı zorunlu olmalı" dedi.

'TURİZMLE BİRLİKTE İHRACAT DA ARTMALI'

İhracata yönelik üretimlerimizin tanıtımında turizmi kullanarak ihracat rakamlarımızı artırmamız gerektiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: "Ülkemizin 2017 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tek başına turizm geliri ülkemiz için yeterli olmadığı için turizm gelirini ihracat geliri ile desteklemeliyiz. Turistlerin uğrak noktaları olan havaalanları, otogarlar ve otellerde kurulacak stantlarda yöresel ürünlerimiz ve yerli üretimlerimiz sergilenmeli. Sadece ülkemize özgü olan doğal ürünler, el emeği göz nuru üretilen halılarımız, mobilyalarımız, tekstil ürünlerimiz, değerli taşlardan üretilen takılarımız gibi ihracata yönelik üretilen birçok ürünün tanıtımı turizm sayesinde gerçekleşip dünya pazarına açılacak. Bu sayede hem turizm gelirimiz hem de ihracat gelirimizi artırarak bütçe açıklarının inmesine büyük katkı sağlayacaktır."