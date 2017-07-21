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Turizm okullarına ilginç müfredat

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni eğitim müfredatına göre, turizm meslek liselerinden alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi kaldırıldı

Turizm okullarına ilginç müfredat

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni eğitim müfredatına göre, turizm meslek liselerinden alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi kaldırıldı

21 Temmuz 2017 Cuma 00:08
Turizm okullarına ilginç müfredat
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MEB ocak ayında taslak olarak kamuoyunun görüş ve önerilerine açtığı eğitim müfredatının son şeklini verdi. Talim Terbiye Kurulu’nun gelen binlerce görüşün ardından yaptığı düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından oluşturuldu. 
YALÇIN 'BAKANLIK HATADAN DÖNDÜ' DEDİ
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), müfredat değişikliğinin ardından Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri'nin ders programından, 'Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama dersinin talepleri doğrultusunda bakanlık tarafından çıkarıldığını duyurdu. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Hızlı sosyal ve ekonomik değişiklikler, sivil çatışma, yoksulluk, evsizlik, izolasyon, alkol ve maddelerin genç insanların hayatlarında başat ve yıkıcı bir rol oynama ihtimalini artırdı. Bu nedenle, alkol ve benzeri insan ve toplum sağlığına zararlı bağımlılık yapan ürünlerle mücadele, eğitim sisteminin de esas unsurlarından biri olmalı” dedi. Yalçın “Bakanlık, geç de olsa, bir hatadan döndü” ifadelerini kullandı.
'KÖKTEN YASAKLAMAK LAZIM'
MEB'in bu kararına tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Yeni müfredatla, turizm meslek liselerinde barmenlik dalında alkol sunumu dersi kaldırılmış. Bence otellerde alkolü kökten yasaklamak lazım. Hatta, alkol içen, eğlenen, kötü örnek teşkil eden gayrimüslim turistlerin ülkeye girişi yasaklansın. Müslüman Araplar neyimize yetmiyor?" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBTurizm Meslek
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