Turizm kentlerine kalkınma programı geliyor

“ARTIK turizme yıl diye bakmıyoruz. Orta vadeli 5 yıllık programlar halinde çalışıp bakacağız. Turizmi sadece turizm olarak görmüyoruz. Biz artık nitelikli turisti hedefliyoruz” diye konuşan Ersoy, her şehirde belediye başkanları ile birlikte bu hedefe dönük çalışmalara yapacaklarını açıkladı. Yeniden tasarlanacak şehirlerle turizm sezonunu 12 aya çıkaracaklarını anlatan Ersoy, istihdam oranlarında da bir artış yaşanacağını anlattı. Ersoy, sektördeki en önemli sorunun, sezonun uzatılması olduğunu belirtti. Ersoy, “Tatil bölgelerine baktığımız zaman en uzun sezon Antalya'da var. Biz sezonun bütün oteller açısından uzatılabilmesi, 12 aya yayılabilmesi için hem sektör hem de yerel yönetimler olarak neler yapmamız gerektiğini ele aldık. Turistin sadece golf amaçlı gelmemesi gerekiyor. Antalya'nın bir kültür başkenti olması lazım” dedi.

TÜRKİYE UMDUĞUNU BULACAK

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Almanya'da erken rezervasyon pazarının yüzde 2 küçülmesine rağmen Türkiye rezervasyonlarında ise yüzde 58 artış yaşandığını aktardı. Ersoy, “Bu Türkiye açısından çok sevindirici. Biz, bize rakip olan pazarlarda ciddi potansiyeli tekrar almaya başlamışız hızlı şekilde. Aynı şekilde Rusya istikrarlı bir şekilde büyüyordu. Rusya genelinde bir büyüme beklenmemesine rağmen Türkiye pazarında yüzde 15 civarında erken rezervasyon artışta. Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor” dedi.