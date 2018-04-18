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Turizm Fakültesi akredite oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Turizm Fakültesi olarak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) THEMIS Vakfı tarafından dünyada en iyi turizm eğitimi veren seçkin eğitim kurumlarına verilen 'Turizm Eğitiminde Kalite' (TedQual) akreditasyonuna sahip olduklarını belirtti

Turizm Fakültesi akredite oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Turizm Fakültesi olarak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) THEMIS Vakfı tarafından dünyada en iyi turizm eğitimi veren seçkin eğitim kurumlarına verilen 'Turizm Eğitiminde Kalite' (TedQual) akreditasyonuna sahip olduklarını belirtti

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:49
Turizm Fakültesi akredite oldu
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İNGİLİZCE eğitim verilen Turizm İşletmeciliği Bölümü eğitim programının akreditasyonun yenilenmesi için başvuruda bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Çizel, "Kasım 2017'de Turizm Fakültesi'nde UNWTO denetçisi tarafından gerçekleştirilen denetim kapsamında Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyeleri, mevcut ve mezun öğrencileri, özel ve kamu sektör temsilcileri ile görüşüldü. Denetim sonucuna göre Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans programı, 845 tam puan üzerinden 766 puan ile yüzde 90'lık başarı göstererek, 3 yıl için yeniden akredite edildi" dedi.
'TÜRKİYE'DE SADECE İKİ ÜNİVERSİTEDE VAR'
AÜ'nün UNWTO'dan aldığı Turizm Eğitiminde Kalite Belgesi şu anda Afrika, Amerika, Asya ve Pasifik Bölgesi, Avrupa ve Orta Doğu'dan toplam 70'den fazla ülkedeki eğitim kurumunda bulunduğunu söyleyen Beykan Çizel, Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin TedQual akreditasyonuna sahip olduğunu belirterek bu başarının elde edilmesine katkı sağlayan başta üniversite üst yönetimi olmak üzere, fakültenin akademik ve idari personeline teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiTurizm Fakültesi
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