Turizm Bakanı Ersoy Alanya'da: 'Hedef 12 ay turizm'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün saat 12:15'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Belediye Sarayı kapısında karşıladığı Turizm bakanı Ersoy, bölge turizmine ilişkin önemli mesajlar verdi. Görüşmede Alanya kaymakamı Mustafa Harputlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da hazır bulundu. Bugün saat 14:00'te Rubi Platinium Otel'de sektör temsilcileri ile buluşacak olan Bakan Ersoy, özellikle Alanya'nın turizmden hak ettiği payı alması için çalışacaklarını söyledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'nın turizm ile ilişkin sorunlarını içeren bir rapor hazırlayarak en kısa sürede Bakan Ersoy'u Ankara'da ziyaret edeceklerini kaydetti.

YÜCEL'DEN BAKAN ERSOY'A TEŞEKKÜR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yapmış olduğu konuşmada "Öncelikle bu yoğunlukta Alanya'mıza zaman ayırdığınız için sağolun var olun. Turizme yönelik çalışmalarınız takdirle karşılanıyor. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri turizm cenneti Alanya'mızda ağırlamaktan her daim onur duyarız" ifadelerini kullandı.

'TURİZM SEZONUNU DEĞİL YILINI KONUŞMAYA GELDİK'

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapmış olduğu konuşmada "Sezon öncesinde turizmin başkentlerinden biri sayılan Antalya'yı ziyaret etmek istedik. Bu kapsamda Alanya'ya da geldik. Turizm sezonunu değil yılını konuşmak için buradayız. Turizmi 12 aya yaymak adına yalnızca bakanlığın çalışmaları yeterli değil. Belediyelere, yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Sektör temsilcileri ve belediyelerle toplantılar gerçekleştirerek turizmi konuşacağız. Bu iş sadece turizmin paydaşlarıyla yapılacak bir iş değil. Otobüs şoföründen taksiciye kadar herkes sektörün bir paydaşı. Bunu da tanaba yaymanın en iyi yolu belediyelerden geçiyor. Bu bağlamda ziyaretlerimize başladık. Antalya'ya ne verirsek bize daha iyisini verdi" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 13:30