Turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

Yaz kış turistin eksik olmadığı Antalya'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Turistler yağmura hazırlıksız yakalandı
banner404

HAVA sıcaklığının 20 dereceye düştüğü kentte saat 13.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, kent merkezini gezen turistlere zor anlar yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda yağmura yakalanan turistler çevredeki kafelere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Çocuklarını kucaklarında taşıyarak yağmurdan korumaya çalışan turistler hızlı adımlarla yürüyerek yağmurdan kaçmaya çalıştı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Ekim 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Ekim 2018
  1. HAVA DURUMU

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479