Turistler dahi taksiye binerken pazarlık yapıyor

SALI Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) haftalık toplantısı Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirildi. Grup Başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde 'Antalya'da Yolcu Ulaşımı' konulu toplantıya, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan ile Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya, Salı Grubu üyelerinin yanı sıra; Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul da katıldı.

BELEDİYE GELİR DESTEĞİ VERİYOR

Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, Antalya'da günde ortalama 350 bin yolcuya taşıma hizmeti verdiklerini açıkladı. Toplu taşıma hizmeti veren otobüslerde uygulanan havuz sistemi sayesinde yolcu kapma yarışının son bulduğunu anlatan Arslan, verdikleri hizmet kalitesinin standartların üzerinde olduğunu söyledi. Ortalama 350 bin civarında yolcu taşımalarına karşılık kendilerine günde 80 ile 120 arasında şikayet ve öneri geldiğini, bunun 20 kadarının şoförlerle ilgili olduğunu aktaran Yasin Arslan, ücretsiz ve indirimli yolcular nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine gelir desteği verdiğini söyledi.

Belediyenin verdiği gelir desteği sayesinde Antalya'daki ulaşım ücretinin de düşük olduğunu savunan Arslan, "Antalya'da havuz sistemi var. Taşınan yolcu üzerinden değil, yaptığımız kilometre üzerinden ücret alıyoruz. Taşıdığımız ücretsiz yolcuymuş, tammış, indirimliymiş fark etmiyor. Her yolcuyu alıyoruz. Havuzda toplanan paradan kilometreye göre bize ödeme yapılıyor" dedi.

1184 SERVİS VAR

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin ise Antalya'da odaya kayıtlı 1884 aracın olduğunu söyledi. Her araçta kamera olduğunu anlatan Arslan, şoförlerin de sürekli eğitimden geçirildiğini söyledi.

TAKSİMETRE TARİFESİ DEĞİL PAZARLIK

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise Antalya'da 3 bin 750 taksi olduğunu vurguladı. Taksi şoförlerinin yüzde 50'sinden fazlasının emeklilerden oluştuğunu anlatan Alkan, Antalya'da taksi yolculuklarının ağırlıklı olarak taksimetreye göre değil pazarlık usulüne göre yapıldığını ileri sürdü. Alkan, özellikle uzak mesafe yolcularının daha ucuza gitmek için taksimetreyi açtırmadan pazarlık yaptığını söyledi.

TURİSTLER TL'YE DÖNDÜ

Antalya'ya tatile gelen turistlerin de pazarlık yaptığını söyleyen Alkan, "Yakın mesafelerde pazarlık yok ama biraz uzak mesafeye gidildiğinde yolcular pazarlık yapıyor. Taksimetre açılmadığı zaman ise vergi dairesi ceza yazıyor. Biz kanun gereği taksimetreyi açmak zorundayız. Ama yolcuyu taksimetre ile taşıyamıyoruz. Örneğin Belek, Side, Alanya'ya, Manavgat'a taksimetreyi açarak yolcu götüremiyoruz. Bu yıl Euro ve Dolar kurları artınca turistler de ödemelerini Türk Lirası ile yapmaya başladı" dedi.

ANTALYA'DAKİ TAKSİ SAYISI

Antalya'daki taksi sayısının nüfusa oranla fazla olduğunu da kaydeden Başkan Alkan, "1993 yılında Antalya'daki taksi plakalarına tahdit getirildiğinde 5 bin 578 taksi vardı. O dönemde taksicilikle geçinemeyen birçok esnaf işi bıraktı. Bazı plaka sahipleri de yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için haklarını kaybetti. Bu nedenlerle 5 bin 578 olan plaka sayısı 3 bin 750'ye düştü. Nüfusa göre Türkiye'de en fazla taksi Antalya'da" dedi.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA 246 TAKSİ

Mehmet Ali Alkan, Antalya Havalimanı'nda da 246 taksinin hizmet verdiğini, bu sayının kış ayları için fazla olduğunu savundu.

Salı Grubu üyelerinden İrfan Demirok ise Antalya'ya yılda 13 milyonu yabancı olmak üzere 20 milyona yakın turistin geldiğini, ülkenin imajı açısından ulaşım sektörünün çok önemli olduğunu vurguladı.