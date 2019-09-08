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Turistik tesisin yanında orman yangını

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

GÜNCEL 08.09.2019, 16:00 08.09.2019, 16:02
Turistik tesisin yanında orman yangını
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KUMLUCA'YA bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve orman söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerleri ve turistik tesislerin yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#turistik tesis #orman yang
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