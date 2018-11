Turisti taciz eden ve dolandıran taksici tutuklandı

İSTANBUL'DA taksiye aldığı Taylandı turisti dolandıran ve taciz eden taksici çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul’da bir süre önce taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu turist bir kadın, dün aynı taksiciye denk gelince bu kez yaşananları cep telefonuyla kayıt aldı.

Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a gittikleri süre boyunca taksicinin kadının elini tutması ve bir an olsun ayırmaması kameralara yansıdı. Yolculuk sonunda ise taksici, 100 lira uzatan kadına 20 lira geri vererek 20 lira daha istedi.

ELİNİ TUTTUĞU KADINDAN GÖZLERİNİ BİR AN OLSUN AYIRMADI

Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet etmek için elinden geleni yapan taksici önce İngilizce olarak trafiğin yoğun olduğundan bahsetti. Niorn S.’nin İstanbul’da trafiğin normal olduğunu söylemesi üzerine taksici de “Ne normal? Trafik saati değil, saat 6 ile 7 arası trafik olması gerekir. Şu an normal değil” dedi. Taksicinin cevap verdiği esnada kadının elini tutması üzerine turist kadın, “Bana dokunma” diyerek karşılık verdi. Ancak konuşmaya devam eden taksici bir kez daha kadının elini tuttu.

“BENİM EVİM DE ATATÜRK HAVALİMANI TARAFINDA”

Niorn S.’nin 'Beşiktaş, Bebek her yer trafik' sözleri üzerine taksici bu kez de, “Benim evim Atatürk Havalimanında, trafik yok çok rahatım, fazla insan yok” dedi. Ardında da kadının kullandığı cep telefonunun kendi ülkesinde fiyatını sordu. Bir süre sonra Niorn S., gideceği adresin yakın mı uzak mı olduğunu öğrenmek istedi. Taksicisinin “Yakın 15 dakika sonra oradayız” demesi üzerine kadın, “Durabilirsin, inmek ve biraz yürümek istiyorum” dedi.

100 LİRAYI SOL CEBE ATIP 20 LİRA GERİ VERDİ

Taksici bunun üzerine aracı yol kenarına çekti ve Niorn S.’den 40 lira istedi. Kadının “Neden 40 lira, sen bana maksimum 30 lira olacağını söyledin” sözlerine karşılık “Tamam 30 lira” diyen taksici, kadının uzattığı 100 lirayı el çabukluğuyla sol cebe atıp, sağ eliyle kadına 20 lira uzattı ve 20 lira daha istedi. Tüm bu yaşananlar ise Niorn S.’nin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, kadının durumu fark ederek 100 lirayı geri istediği ve aldığı, daha sonra taksiciye 30 lira verip indiği öğrenildi.

O TAKSİ BULUNDU

Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu, 34 TEH 13 plakalı şüpheli taksi, Beyoğlu'nda park halinde bulunmuştu.

Yaşanan olayın ardından 34 TEH 13 plakalı araç trafikten men edilerek, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasının ardından sivil trafik ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca Taksiciler Odası da araç hakkında gerekli işlemleri yaparak, araç hakkında TUSEM (Toplu ulaşım değerlendirme sistemi) yaptırımı uyguladı ve aracın toplu taşıma ruhsatı süresiz iptal edildi. Ruhsatın yeniden alınması için 6 ay süreyle şerh konuldu.