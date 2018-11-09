‘Turist yolunacak kaz değildir, serbest bırakın’

2015 yılından bu yana iç ve dış politikada yaşanan gerginlikler, turizm sektörünü son derece olumsuz yönde etkiledi. Turizmde krizin son derece derin yaşandığı 2016 ve 2017 yıllarının ardından 2018 yılı ise turizme bir ilaç gibi geldi. Turizmde yaşanan başka bir çıkmaz ise kalifiye eleman eksikliği ve turizm esnafının hatalı davranışları sonucu turistin yaşadığı güven kaybıydı. Beklentilerin üzerinde seyreden 2018 yılının ardından gözler şimdiden daha iyi geçeceği konuşulan 2019 turizm sezonuna çevrildi. Zira turizmin dinamikleri tarafından ortaya konan veriler umut vaat eden cinsten. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte Alanya’nın güvenli bir kent olduğu bütün dinamiklerce kabul ediliyor ve takdir görüyor. Peki, turizm mevzu bahis olduğunda, özellikle turizmin gelişmeye başladığı 90’lı yıllarda ve sonrasında turizm esnafının turiste yönelik hatalı davranışlarının yarattığı güven kaybını yeniden kazanmak mümkün mü? Neler yapılabilir? Konuya ilişkin Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp dün yapmış olduğu açıklamada turizm esnafına uyarılarda bulunmuş yanı sıra acentaları işaret ederek “Turiste baskı yapmayın, serbest bırakın” diyerek çağrıda bulunmuştu.



NURİ DEMİR’DEN YENİALP’E TAM DESTEK

Yenialp’e bugün Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir’den tam destek geldi. Yeni Alanya’nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Demir “Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse esnafımız geçmişte hatalar yaptı mı? Evet, yaptı. Lakin bedellerini de ağır ödedi. Dolayısıyla turiste 1 liralık malı 10 liraya satma devri, esnaf açısından sona erdi. Bugün bunu yapanlar turizm esnafımız değil, hanutçuluk yapanlardır. Özellikle yabancı uyruklu olan acenta rehberleri turistleri otele getirene kadar dışarıda bilmedikleri esnaftan alış veriş yapmamaları için telkinlerde bulunuyorlar. Resmen ‘Bizden habersiz alışverişe çıkmayın, kazık yersiniz’ diyorlar. Peki, çarşı esnafına gitmeyin telkininde bulundukları turistleri nereye götürüyorlar? Çevre yolu üzerinde bulunan Center ve AVM’lere. Aslına bakarsanız rehberlerin yönlendirdiği yerlere giden turist daha fazla kazık yiyor. Son iki, üç gün içerisinde çarşı içerisinde serbest bıraktıkları turistler, kazık yediklerini ancak o zaman anlayabiliyorlar ve ülkemizden, memleketimizden memnuniyetsiz ayrılıyorlar. İnanın turistleri kendi başlarına bıraksak hiçbir zaman mağdur olmazlar. Hanutçulukla mücadelemiz devam ediyor. Alanya esnafı da hanutçuluğa karşı artık daha bilinçli” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 17:19