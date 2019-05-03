Turist pazara akın etti

MAYIS ayının ve yüksek turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, 250 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olan Manavgat'ta otellerin tamamı açıldı. Tatil amacıyla bölgedeki otellere gelen turistler, perşembe günleri kurulan ilçenin en büyük pazarına akın etti. Otobüslerle kurulan pazar yerlerine yakın noktalara sabah saatlerinde bırakılan ve rehberleri tarafından bilgilendirilen turistler, kent içi esnafına ilgi göstermeden doğrudan pazar yerine gitti. Pazarcı esnafı ise tekstil, hediyelik, baharat, parfüm, sebze ve meyve bölümlerinde sergilenen ürünlere bakarak, zaman zaman pazarlık yapan turistlerin alışveriş yapmamasından yakındı. Esnaf, turistlerin pazara, Side Antik Kenti gezmeye gelir gibi geldiğini, fiyat sorduğunu, pazarlık yaptığını ve alışveriş yapmadan geri döndüğünü belirtti.