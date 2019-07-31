Turist kazıklamada son nokta! Alanya GZP'de büyük şok

DİM, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) inen turistlerin, havalimanı çıkışındaki markette yaşadıkları şok ve Alanya ile ilgili edindikleri ilk izlenime ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

İşte Dim'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan kamuoyuyla paylaştığı o olay:

"Bir taksici anlatıyor: 'Alanya GZP Havalimanı'na müşteriyi bıraktıktan sonra ana yola yaklaşırken ihtiyaç için sağdaki markete girdim. Turistler kola, cips, bisküvi vb. şeyler aldılar ve ‘Kaç lira?’ diye sordular. Topu topu 30 liralık alışverişe marketçi 200 euro (1235 TL) istedi. Bunun üzerine turistler aldıklarını olduğu gibi bırakıp, marketi terk ettiler. Niye böyle yaptığını sorduğum marketçinin cevabı ‘Yahu bunlarda para çok, verseler ne olur! Onlar bizim 1 ayda kazandığımızı 1 günde kazanıyor! Buraya tatile geliyorlar!' şeklinde oldu. Bu cevap karşısında donup kaldım.'

İşte bizdeki turizm anlayışı. Turisti yolunacak kaz gibi görmeye devam edersek, yakında otelleri yıkıp, yerine muşmula ekip, eski işimize devam ederiz. Nokta."