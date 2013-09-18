Turist 'ALANYA' diyor

TÜRKİYE'nin toplam turizm gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Alanya, Türkiye çapında İstanbul'dan sonra en çok turist ağırlayan bir ilçe.

2012 yılı verilerine göre, Antalya'ya 10 milyon 298 bin 769, İstanbul'a 9 milyon 383 bin 54 kişi ziyaret ederken Alanya'yı 3 milyon 617 bin 884 kişi ziyaret etti.

Türkiye'de en çok turist çeken ilçe konumunu taşıyan Alanya bağlı olduğu Antalya'dan yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta. Tarihi Alanya Kalesi, deniz, kum ve güneş özelliğiyle daha çok Avrupa ve Rusya'dan turist çekiyor. 60'a yakın ülkeden turist çeken Alanya, ilçe olarak bağlı olduğu Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist çeken şehir olarak göze batıyor. İl olarak en çok turist çeken şehir olan Antalya yüzde 32.40 oranla 10 milyon 298 bin 769 turistle başı çekerken, yüzde 29.52'la İstanbul 9 milyon 383 bin 54 turist, Muğla yüzde 9.40 oranla 2 milyon 986 bin 629, Edirne yüzde 8.49'la 2 milyon 697 bin 136 turist, Artvin yüzde 4.77 oranla 1 milyon 516 bin 26 turist, Alanya ilçe olarak 3 milyon 617 bin 884 turist ağırladı.

Turizmden 3 milyon dolar gelir elde eden Alanya bu yönüyle de dikkat çekiyor. Alanya'da hizmet veren bakanlık belgeli 244 turizm tesisinde 42 bin 2 odada 88 bin 755 yatak bulunuyor. Yatırım belgeli 46 tesiste 10 bin 665 odada 23 bin 380 yatak kapasitesi mevcut. Belediye belgeli 304 tesiste 17 bin 108 odada 40 bin 870 yatak var. İlçede toplamda 594 tesiste 69 bin 815 oda, 153 bin 5 yatak kapasitesi bulunuyor. İlçede 3 bin 482 Almanya, 4 bin 347 Danimarka, 3 bin 140 Hollanda, 1 bin 597 İngiltere, 3 bin 103 İrlanda, 3 bin 335 Norveç ve bin 711 Rusya Federasyonu, bin 500 Finlandiya uyruklu olmak üzere 47 ülkeden toplam 26 bin 843 kişinin taşınmazı mevcut.

Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda 4 milyon turist beklendiğini kaydetti. Mısır'daki savaş durumundan sonra ilçede turizm sezonunun uzamasıyla beklenen rakamlara ulaşılacağını ifade eden Kaymakam Özdemir, alternatif turizm çalışmalarıyla birlikte gelecek yıllarda Alanya'nın dünya çapında en önemli turizm şehri olma yolunda ilerleyeceğini dile getirdi.

ARICI: ALANYA TURİZMİN İLK BAŞLANGIÇ YERLERİNDEN BİRİ

Alanya'nın Türkiye çapında turizmin ilk başlangıç yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı, pansiyonculukla turizme başlayan Alanya'nın daha sonra otele dönüşüp 5 yıldızlı otellerin olduğu bir şehir olduğunu vurguladı. Alanya'nın turizmde önemli merkezlerden biri olduğunu ifade eden Arıcı, "Bunun üzerine bir de Gazipaşa ilçesinde bir havaalanı açıldı. Bu da destekleyince bu konuma gelmesi gayet normal." dedi.

Antalya'ya en fazla Rusya, Almanya ve İskandinav ülkelerinden turist geldiğine dikkat çeken Arıcı, Rusya ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin ve görüşmelerin sürekli devam ettiğini söyledi. Arıcı, "Şu anda hem Antalya'dan turizmciler hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip Moskova'da çalışmalar yapıyor, karşılıklı görüşmeler yapıyor. Devamlı o bölgelerle karşılıklı ikili görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

ŞAHİN: ALTERNATİF TURİZM ÇALIŞMALARI BİTTİĞİNDE TURİST SAYISI DAHA ÇOK ARTACAK

Alanya'nın bir dünya kenti olduğunu belirten Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'nın dünyanın gözbebeği bir şehir olduğunu dile getirdi. Doğal güzellikleriyle, deniz, kale, tershane, kızılkulesi gibi doğa ve tarihi güzelliklerin Alanya'da çok fazla olduğuna dikkat çeken Şahin, "Bunun dışında kış turizmi için golf sahalarının bir an evvel ihaleye çıkması, Gazipaşa Havaalanı'nın uluslararası standartlara gelmesinin turist sayısını daha da artıracağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.