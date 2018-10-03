Turgut Cansever uluslararası oluyor

KEPEZ Belediyesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin koordinasyonda 2014’ten itibaren bilge mimar olarak anılan Antalya doğumlu Turgut Cansever’in anısına, ulusal düzeyde mimarlık ödülleri yarışması düzenliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl 4.’sü düzenlenen Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Yarışması’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda yarışmayı uluslararası boyuta taşıyacaklarını duyurmuştu.



Mimarlık ödüllerine uluslararası yönetmelik

Hakan Tütüncü, Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri’nin, uluslararası düzeyde düzenlenmesine yönelik çalışmayı başlattı. Yarışmanın ‘Uluslararası Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri’ ismiyle düzenlenmesi için yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslak, tüm meclis üyelerinin imzaladığı önerge ile Kepez Belediyesinin, Ekim ayı olağan meclis toplantısı gündemine alındı. Yönetmelik taslağı, görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Bu komisyonun raporunun ardından taslak, meclis de tekrar müzakere edilerek, karara bağlanacak.



Mimarlık kültürüne katkı

Başkan Tütüncü, ulusal düzeyde bir mimarlık ödülleri düzenleyen tek belediye olduklarının altını çizdi. Yarışma ile Antalya’ya özdeş çalışmalarıyla öne çıkan Turgut Cansever’in anılmasını, şehircilik ve mimarlık anlayışının tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Tütüncü, “Ulusal ve uluslararası düzeydeki mimarlık ürünlerinin öne çıkarılmasını amaçladığımız Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri ile mimarlık ürünlerinin belgelenmesini, Türkiye ile uluslar arası ortam arasında mimarlık kültürüne yönelik iletişim ve tanıtımının geliştirilmesini arzu ediyoruz” ifadesini kullandı.

Uluslararası Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri kapsamında, Turgut Cansever büyük ödülü, Turgut Cansever yapı ödülü, Turgut Cansever yerel başarı ödülü ile özel ödül verilecek.