Turfanda çilek hasadına çeyrek altın hediye

SERİK Kadriye Mahallesi'ndeki çilek seralarında ilk hasat yapıldı. Üretici Savaş Çelik, yılın ilk hasadı olarak topladığı 5 kilo çileği Serik Hali'ne teslim etti. Yılın ilk hasadı, kilosu 20 liradan komisyoncu Hasan Ali Topcu tarafından alındı.

Savaş Çelik'e hasat dolayısıyla çeyrek altın hediye eden Hasan Ali Topcu, çileğin şu an piyasada 20-25 lira fiyat aralığında işlem gördüğünü ifade etti.

Üretici Savaş Çelik ise mevsimin ilk meyvesini toplamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Antalya bölgesinde en fazla çilek ekiminin yapıldığı bölgenin Kadriye Mahallesi olduğunu belirten Çelik, "7 dekar serada yetiştirdiğimiz çileğin ilk hasadını yaptık" dedi.