Türel’den Sayıştay Raporu eleştirilerine cevap

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı devam toplantısında konuşan Başkan Türel, nihai karar niteliği taşımayan Sayıştay sorgularının kesin ve nihai rapormuş gibi paylaşılmasının yanlış olduğunu belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay Raporunu Aralık Ayı’nda zaten meclise getireceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı devam meclisinde konuşan Başkan Türel, Sayıştay’ın internet sitesinde yer alan belediyeler ile ilgili Sayıştay raporlarının sosyal medya üzerinde paylaşılmasına tepki gösterdi. Başkan Türel, “Son zamanlarda yeni bir moda çıktı. Sayıştay sorgularını sanki kesin, nihai rapormuş gibi paylaşıyoruz. Tabi basın mensupları, medya mensupları da bu sorguları Sayıştay’ın internet sitesinden alarak sanki nihai bir rapormuş gibi sunuyorlar. Bunu bütün belediyeler yaşıyor” dedi.

“Raporları siyasete malzeme yapmak doğru değil”

Sayıştay Müfettişlerinin sorguları ile ilgili de bilgi aktaran Başkan Türel, “Müfettişler gelirler, en az 4045 konuda sorgu yaparlar. 1415 konuda sorgu yaparlarsa da Ankara’ya döndüklerinde neden yeteri kadar çalışmadın diye onlar da sorgulanırlar. Bu 4045 konu sorgu halinde Büyükşehir Belediyesi’nin yetkililerine sorulur, bunların neticesi de cevabı da ilgili kurumlar tarafından verilir” açıklamasında bulundu. Sayıştay müfettişlerinin sorguladığı konuları siteden alıp haber yapmanın, bu raporları siyasete malzeme yapmanın doğru olmadığını söyleyen Başkan Türel şöyle dedi; “Sayıştay müfettişlerinin sorguladığı konuları sitesinden alıp haber yapmak, siyasete malzeme yapmak ne siyaset ne de gazetecilik ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Çünkü Sayıştay bir şey soruyor biz de belediye olarak cevap veriyoruz, bu diğer belediyelerde de oluyor. Ondan sonra nihai raporda o cevaplardan tatmin olunduğu takdirde bunlar yer almıyor. Ama biz o sorguları sanki rapormuş gibi sunarak fevkalade ciddiyetsiz bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Genel Sayıştay raporları ile ilgili son dönemde sorguda gündeme gelen mevzular sanki sonuçmuş gibi basında yer almaya başladı. Bu dediğim gibi ne basın ciddiyeti ne de siyaset ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır.”

"Bizden istenilen cevapları verdik"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporuna da değinen Başkan Menderes Türel, “2017 raporu tabi 2018’de gündeme geliyor. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sorguda bir sürü cevap istenmiş. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bizden cevabı istenen konuları özetle vermişiz. Yaptığımız işin hukuki olduğunu belirtmişiz. Örneğin, bize sorulmuş; 5’nci maddenin 9’ûncu bulgusunda Sayıştay’ın raporunda EKDAĞ A.Ş’nin yaptığı yatırımın yatırımlar hesabına kayıt edilmediği ile ilgili ilişkili olduğu vurgulanmışsa da EKDAĞ’a ait raporların 2018 yılında kesin hesaba bağlandıktan sonra ilgili birimce muhasebe kayıtlarına alınacağı, EKDAĞ’ın belediyemize ait borçlarından mahsup edileceği ile ilgili cevap verilmiştir. Kiraya verdiğimiz mülk bizim olduğu için üzerinde alıcı ve yatırımların mülk sahibi olarak Büyükşehir tarafından yapılması gerekmektedir. Biz bu cevabı verdikten sonra Sayıştay nihai raporunda bunu sonuca bağlamamış. Yani verdiğimiz cevaptan tatmin olmuş ve nihai sonuç raporunda yer almamış” ifadelerini kullandı.

"Rapor Aralık ayında meclise gelecek"

Sorgu raporlarını nihai raporlarmış gibi konuşulmasının son derece yanlış olduğunun altını çizen Türel, bu sorgulamanın tüm belediyelerde yapıldığını ifade ederek, “Bize sorulmuş bir sürü soru var burada. Hepsinin cevaplarını vermişiz. Hepsine tek tek cevap vermişiz. Bize gelen nihai rapor da Sayıştay’dan 12 Ekim 2018’de gelmiş. Bunu da Aralık ayında biliyorsunuz meclise getirme zorunluluğumuz çerçevesinde getireceğiz” şeklinde konuştu.

Sayıştay’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sorgusunda sorulan onca soruya rağmen 3 tane konuyu dikkate aldığını belirten Türel, bu konuları şöyle anlattı; “Elektrik ve hava gazı tüketim vergisini tahakkuk kaydı yapılmadan tahsilat kaydının yapılması. Bu ney biliyor musunuz, vatandaş gelmiş belediyenin veznesine vatandaşlık sorumluluğu ve bilinci içerisinde ben elektrik ve hava gazı tüketim vergisini ödemek istiyorum demiş. Biz de tahsil etmişiz. Sayıştay önceden neden tahakkuk çıkarmadın diyor. Ve yazılan konuların hiçbirinde kişi borcu yok. Kendi belediyemle ilgili söylüyorum. Muhtemelen gündeme getirilen bu Sayıştay sorgularının birçoğunda kişi borcu da yoktur. Yani bir kamu zararı oluşmamış. Vatandaş gelmiş borcumu ödeyeceğim diyor neyi önce kayda alıyor, niye daha tahakkuk kesmedin direk tahsil ettin diyor. Ama bu meseleyi sanki büyük bir usulsüzlükmüş gibi gündeme getirmenin o meslek ciddiyetiyle ne kadar bağdaştığı bana göre hiç yakışık alan bir durum değil”.