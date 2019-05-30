Türel'den Böcek'e Alanyaspor tepkisi

TÜREL, şu açıklamayı yaptı: "Muhittin Böcek yine yağdırmış. 'Türel yönetiminin hoyratça yaptığı, halkla hiçbir ilgisi olmayan ihalelerini iptal ettik' diye.

1- Bütün bir seçim kampanyasında iktidar toptancı hallerini kapatacak diye gezen Böcek’in ilk işi yeni Kaş Kınık toptancı hal projesini iptal ederek kapatmak oldu. İçerisinde soğuk hava tesislerinden konaklama dahil her türlü sosyal ihtiyacın karşılanacağı bir toptancı hali oradaki kardeşlerimize fazla görmek mi halkçılık?

2- Antalyaspor’un rüya tesislerinden sonra Alanyaspor’un da fazlası ile hak ettiği muhteşem tesislerin inşaatını durdurmak mı halkçılık?

3- Serik’e yapılacak kültür merkezinde ilk kez yapılacak olan sinema salonlarını tiyatro sahnelerini, konferans salonlarını hemşerilerimize çok görmek mi halkçılık ?

4- Gazipaşa’da kapalı yüzme havuzlarının, 500 kişilik tiyatro konferans ve sinema salonlarının bulunduğu kültür merkezini iptal etmek mi halkçılık?

5- Alevi kardeşlerimizin Altınova’daki inşaatı başlayan kültür merkezini feshetmek mi halkçılık?

6- Türkiye’nin en büyük açık hava kent müzesini Antalya’ya çok görmek mi halkçılık?

Benim Alanyasporlu kardeşim sizin hoyratça harcama dediğiniz muhteşem tesisleri, Kaşlı kardeşim Türkiye’nin en büyük toptancı halini, Serik ve Gazipaşalı hemşerim ilk defa tanışacağı sinema ve tiyatro salonlarının bulunduğu kültür merkezlerini, Alevi kardeşlerim Antalya’nın en büyük cem evini, Antalyalı hemşerilerim Türkiye’nin en büyük açık hava kent müzesini, Kaş Ova’daki gençlerimiz çevresindeki 15 mahalleye hizmet edecek spor salonunu fazlası ile hak ediyor. Keşke bu projeleri iptal ediyorken yerine ne koyacaksınız onları da söyleyebilseydiniz. Sükut ikrardan gelir diye söylenenlere sessiz kalamıyorum. Keşke Antalya’nın altın çağı, hatta platin dönemine dil uzatmasanız da istemesem de bu satırları yazmak zorunda kalmasam. Keşke yok etmeyi hoyratça harcama diye marifet gibi göstermeseniz de neler yaptınız neler yapacaksınız onları konuşabilseniz. Keşke...Keşke..."

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 16:33