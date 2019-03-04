Türel’den Alanya'da kırsala yol jesti

ALPER KUTAY

Alanya genelinde bol yağışlı ve sert geçen kış şartları, ulaşımı sağlayan yollarda da trafiği etkileyecek hasarlar meydana getirdi. Alanya kırsalında mahalleleri daha çok etkileyen zorlu şartlar mahalle yollarının da bozulmasına neden oldu. Kırsal mahallelerin Alanya’ya ulaşımını olumsuz etkileyecek şartların ortadan kaldırılması için gece gündüz çalışan Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolları açıyor, bakım onarım, yama ve rampa temizliği yapıyor.



KIRSALDAKİ YOLLAR ONARILIYOR

Çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Mahmutlar Barbaros Caddesi, Fakırcalı Mahallesi ve Demirtaş Boğazdeğirmen yollarında bakım onarım ve yama çalışması yaptı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Alanya’da sinekle mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Yaz kış demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, hem kimyasal hem de biyolojik yöntemler kullanıyor. Etkin ve kararlı mücadele ile bu yaz şikayetleri en aza indiren ekipler, 2019 yazının da sineksiz geçmesi için çalışmalarına ara vermiyor. Alanya’yı 6 farklı bölgeye ayıran Sinekle Mücadele Birimi, sivrisinek, larva, haşere ve fare ilaçlaması yapıyor.