Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Türel yapılan çalışmaları anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları ve yatırımlarını anlattı

Türel yapılan çalışmaları anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları ve yatırımlarını anlattı

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:58
Türel yapılan çalışmaları anlattı
banner404

BAŞKAN Türel, vizyon projelerin Antalya'nın değerine değer katacak yatırımlar olduğunu söyledi. Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Menderes Türel, Antalya'ya yapılan ve yapılacak projelerle ilgili yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı. Boğaçayı, Konyaaltı Sahil Projesi ve Kruvaziyer Liman Projesi hakkında bilgi veren Başkan Türel, “Marka şehir Antalya’mızın değerine değer katacak yatırımlar için artık önümüzde bir engel kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda Boğaçayı Projesi'nin kaynağı ve gerekli izinleriyle ilgili sorunları çözdük. Cumhurbaşkanımız, Antalya'yı adeta uçuracak projemize gereken her türlü desteği veriyor. Teknik anlamda Türkiye'nin en iyi su mühendislerinden olan Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun da değerli fikirlerini aldık, alıyoruz. Boğaçayı'nda yaşanabilecek olası bir taşkın ile ilgili de gerekli etüt çalışmaları yapıldı. Şuanki projede 4500 debilik bir taşkını önleyebileceğiz. Bu projenin devamına film platosu projemize de dahil ederek, Antalya'da 10 bin kişilik bir istihdam alanı daha sağlayacağız. O yüzden tüm dedikoduları bir kenara bırakarak, Antalya’mızı ismine yakışır bir sahil kenti yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
KONYAALTI SAHİL PROJESİ BAŞLIYOR
Başkan Türel, “Konyaaltı Sahil Projemize de ihaleye çıkmadan belediye bütçemizden ayırdığımız pay ile inşallah ekim ayında başlayacağız. Daha sonra işletme ihalelerimizi yapmayı planlıyoruz. Sosyal alanlarla dolu olacak projemizde Yat Limanı da yer alacak, böylelikle Antalya’mızı yerli yabancı görmeye gelen turist sayımızda önemli bir artış sağlayacağız" diye konuştu.
KRUVAZİYER LİMAN ZORUNLU
Turizm kenti Antalya'nın artık bir kruvaziyer limana kavuşması gerektiğine dikkat çeken Türel, “Bugün Antalya’mıza kruvaziyer gemilerle gelen turistlerimizi yük gemilerinin yanaştığı limana indiriyoruz. Bu tablo Antalya’mıza yakışmıyor. Bunun için Antalya’mıza yakışan bir kruvaziyer limanı en kısa sürede kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.
ÜÇÜNCÜ ETAP İÇİN İMZALAR ATILDI
Antalya ulaşımının yeni projeler ve çalışmalar ile her geçen gün rahatladığını belirten Türel, şöyle konuştu: “Antalya'da birinci ve ikinci etap ANTRAY hatlarıyla ulaşımda önemli adımlar attık. Bir zamanlar 'Menderes Türel'e seçim kaybettirdi' denilen tramvay hatlarını bugün Antalyalı hemşerilerimiz yoğun bir şekilde talep ediyor. Birinci ve ikinci etap raylı sistemin ardından bir süredir beklediğimiz üçüncü etap ile ilgili sevindirici haberi nihayet aldık. Varsak -Sakarya Bulvarı- Otogar- Üniversite -Eğitim Araştırma Hastanesi istikametinden Işıklar nostaljik tramvay hattına bağlanacak üçüncü etap hattımızın projesi Başbakanımızın onayıyla Yüksek Planlama Kurulu'ndan geçti. En kısa süre içerisinde bu projemiz için de kazmayı vuracağız."
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanıMenderes TürelAK Parti AntalyaIl Yönetim Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim