Türel yapılan çalışmaları anlattı

BAŞKAN Türel, vizyon projelerin Antalya'nın değerine değer katacak yatırımlar olduğunu söyledi. Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Menderes Türel, Antalya'ya yapılan ve yapılacak projelerle ilgili yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı. Boğaçayı, Konyaaltı Sahil Projesi ve Kruvaziyer Liman Projesi hakkında bilgi veren Başkan Türel, “Marka şehir Antalya’mızın değerine değer katacak yatırımlar için artık önümüzde bir engel kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda Boğaçayı Projesi'nin kaynağı ve gerekli izinleriyle ilgili sorunları çözdük. Cumhurbaşkanımız, Antalya'yı adeta uçuracak projemize gereken her türlü desteği veriyor. Teknik anlamda Türkiye'nin en iyi su mühendislerinden olan Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun da değerli fikirlerini aldık, alıyoruz. Boğaçayı'nda yaşanabilecek olası bir taşkın ile ilgili de gerekli etüt çalışmaları yapıldı. Şuanki projede 4500 debilik bir taşkını önleyebileceğiz. Bu projenin devamına film platosu projemize de dahil ederek, Antalya'da 10 bin kişilik bir istihdam alanı daha sağlayacağız. O yüzden tüm dedikoduları bir kenara bırakarak, Antalya’mızı ismine yakışır bir sahil kenti yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KONYAALTI SAHİL PROJESİ BAŞLIYOR

Başkan Türel, “Konyaaltı Sahil Projemize de ihaleye çıkmadan belediye bütçemizden ayırdığımız pay ile inşallah ekim ayında başlayacağız. Daha sonra işletme ihalelerimizi yapmayı planlıyoruz. Sosyal alanlarla dolu olacak projemizde Yat Limanı da yer alacak, böylelikle Antalya’mızı yerli yabancı görmeye gelen turist sayımızda önemli bir artış sağlayacağız" diye konuştu.

KRUVAZİYER LİMAN ZORUNLU

Turizm kenti Antalya'nın artık bir kruvaziyer limana kavuşması gerektiğine dikkat çeken Türel, “Bugün Antalya’mıza kruvaziyer gemilerle gelen turistlerimizi yük gemilerinin yanaştığı limana indiriyoruz. Bu tablo Antalya’mıza yakışmıyor. Bunun için Antalya’mıza yakışan bir kruvaziyer limanı en kısa sürede kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

ÜÇÜNCÜ ETAP İÇİN İMZALAR ATILDI

Antalya ulaşımının yeni projeler ve çalışmalar ile her geçen gün rahatladığını belirten Türel, şöyle konuştu: “Antalya'da birinci ve ikinci etap ANTRAY hatlarıyla ulaşımda önemli adımlar attık. Bir zamanlar 'Menderes Türel'e seçim kaybettirdi' denilen tramvay hatlarını bugün Antalyalı hemşerilerimiz yoğun bir şekilde talep ediyor. Birinci ve ikinci etap raylı sistemin ardından bir süredir beklediğimiz üçüncü etap ile ilgili sevindirici haberi nihayet aldık. Varsak -Sakarya Bulvarı- Otogar- Üniversite -Eğitim Araştırma Hastanesi istikametinden Işıklar nostaljik tramvay hattına bağlanacak üçüncü etap hattımızın projesi Başbakanımızın onayıyla Yüksek Planlama Kurulu'ndan geçti. En kısa süre içerisinde bu projemiz için de kazmayı vuracağız."

