Türel ve Yücel'e Gazipaşalı desteği

Alanya'da yaşayan Gazipaşalıların birlik ve beraberlik toplantısına katılan Türel ve Yücel, Gazipaşalıların desteğini aldılar

Türel ve Yücel'e Gazipaşalı desteği
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ALANYA'DA yaşayan Gazipaşalılar, Keyf-i Ala Restoran'da birlik ve beraberlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile çok sayıda Gazipaşalı katıldı. Alanya'da yaşayan Gazipaşalıların taleplerini dinleyen Türel ve Yücel, Gazipaşa ve Alanya'nın kardeş kentler olduğunu belirterek, bu kentlere en iyi hizmeti vereceklerinin altını çizdiler. Her fırsatta birlik beraberlik mesajı veren Türel ve Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi pazara kadar değil mezara kadar birlikte olduklarını belirterek, Gazipaşalılar'dan destek istediler.

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