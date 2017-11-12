Türel ve Uysal ödül töreninde buluştu

Haber: Alper KUTAY

SAĞLIKLI şehir bilincini yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülleri sahiplerini buldu. Törene Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Şehirlerde çevre yönetimi konusunda duyarlılığının artırılmasını sağlamak amacıyla iki yılda bir verilen Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde yapılan ödül törenine Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda firma temsilcisi de katıldı. Tesislerin çevre duyarlılığıyla ödüle layık görüldüğü törende İBB Başkanı Uysal ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel firma temsilcilerine ödüllerini takdim etti.