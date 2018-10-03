Türel: Varsak-Otogar hattı yeni yılda hizmette olacak

BAŞKAN Menderes Türel, Antalya 3'üncü aşama raylı sistem hattının başladığı noktada gazetecilere açıklamada bulundu. Raylı sistem çalışmalarında ilk belediye başkanlığı döneminde rekorlara imza attıklarını belirten Türel, "Dünyada en hızlı biten raylı sistem rekoruna sahip olmuştuk. Avrupa Yatırım Bankası o dönemde kredi kuruluşumuzdu, krediyi en hızlı sonuca götüren belediye olarak bizi ödüllendirmeyi düşündü. İlk etabı 1,5 yılda tamamladık. İkinci etap raylı sistem projemiz bir prestij bir projesiydi. Şehrin marka değerini yükseltmek için çok önemlidir. Bu kapsamda 18 kilometre hattını 5,5 ayda bitirdik. Yine bir dünya rekoru kırmıştık" dedi.

25 KİLOMETRELİK HAT

3 etap raylı sistem ihalesinin Dünya Bankası kuruluşu IFC tarafından finansmanın sağlandığını dile getiren Türel, Hazine garantisi istenmeden ilk kez bir kredi kuruluşunun kredi sağladığını aktardı. Kredinin önemli bir bölümünün geldiğini anlatan Türel, "Toplam 25 kilometrelik bir hat olacak. Etap etap yapacağız. 3 etapta tamamlanacak. Nostalji hattı ile birleşecek. Nostalji hattını yenileyeceğiz. 3'üncü etap Akdeniz Üniversitesi kampüsü önünden Işıklar'a kadar gidecek. Kısa sürede bitirmek üzere yeni bir rekor kırmaya çalışacağız. Çok hızlı bir inşaat başladı. Varsak'tan Otogar'a olan etabı ocak ayı gibi tamamlanacak. Kalan kısmı da seçimlere kadar yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

ARAÇ İHALESİ İPTAL

Menderes Türel, 3'üncü etap için yeni araç ihalesine daha önce çıktıklarını, ancak döviz kurundaki türbülans nedeniyle firmaların araç temininde zorlanma ihtimallerine karşı ihaleyi iptal ettiklerini anlattı. Türel, "Yeniden araç ihalesine çıkacağız. İlk etapta 20 araç alınacak, daha sonra sayıyı 47'ye çıkaracağız" dedi. Türel, raylı sistemle günlük 80 bin yolcu taşıdıklarını, projenin tamamlanmasının ardından günlük yolcu sayısının 120 bine çıkmasını planladıklarını söyledi.

38 İSTASYON OLACAK

Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay da yeni etap hakkında bilgi verdi. Projenin 696 milyon 831 bin lira sözleşme bedeli olduğunu belirten Atalay, güzergahta 38 istasyon olduğunu, bunlardan birinin yeraltı istasyonu olacağını söyledi. 4 adet yaya üst geçidinin güzergah üzerinde olacağını dile getiren Atalay, birinci kısmın 12 kilometrelik Varsak-Otogar, ikinci kısmın Otogar-Meltem, üçüncü kısmın da Meltem Zerdalilik Mahallesi arasında olacağını dile getirdi.