Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Türel muhtarları dinleyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in geleneksel hale getirdiği Muhtarlar Buluşması'nın üçüncüsü, 23-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor

Türel muhtarları dinleyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in geleneksel hale getirdiği Muhtarlar Buluşması'nın üçüncüsü, 23-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor

20 Aralık 2016 Salı 12:38
Türel muhtarları dinleyecek
banner404
Haber: Alper KUTAY 
ANTALYA'DA 5 yıldızlı otelde eşleri ile ağırlanacak olan muhtarların talep ve önerileri alınacak, hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak. Muhtarlar kampına Alanya'dan Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ ve 102 mahallenin muhtarları eşleriyle birlikte katılacak. Muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler de anlatılacak. İki gün sürecek Muhtarlar Bilgi Merkezi (MUBİM) 3. Muhtarlar Buluşması’nda 909 mahalle muhtarı ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları bir araya gelecek.
TÜREL MUHTARLARI DİNLEYECEK
2016 yılı değerlendirmesinin yapılacağı kampta, hizmet ve yatırımlara yön verecek çeşitli görüşmeler, seminerler, konferanslar ve paneller yer alacak. Başkan Türel, “Mesai arkadaşlarım” dediği ve Antalya’yı birlikte yönettiği muhtarlarla karşılıklı fikir alış verişinde bulunacak. 23-25 Aralık’ta Rixos Sungate Hotel’de gerçekleştirilecek buluşmada, yatırımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili sunumlar yapılacak. Ardından, muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler anlatılacak. Büyükşehir Belediyesi muhtar eşlerini de unutmadı. Muhtarlar toplantı yaparken, muhtar eşleri de Antalya Şehir Tiyatroları’nın sergileyeceği tiyatro oyunu ile buluşacak.
MUBİM'LE HİZMETLER KOLAYLAŞTI
Toplantı, büyükşehir ve ilçe belediyelerin yetki paylaşımı ve Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin değerlendirilmesiyle sona erecek. Antalya’nın 19 ilçesinde görev yapan 909 muhtarın belediyelere gitmelerine gerek kalmadan sorunlarını ilgili birimlere internet, SMS ve faks yoluyla bildirmelerine olanak sağlayan MUBİM, sorunları kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistemle muhtarlar artık sorunlarını teknolojiyi kullanarak iletiyor. Muhtarlardan gelen talepler en kısa sürede ilgili daire başkanlıklarına iletiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel sistemi kendi özel telefonundan yakından ve titizlikle takip ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TürelMuhtarlar Buluşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim