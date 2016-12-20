Türel muhtarları dinleyecek

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'DA 5 yıldızlı otelde eşleri ile ağırlanacak olan muhtarların talep ve önerileri alınacak, hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak. Muhtarlar kampına Alanya'dan Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ ve 102 mahallenin muhtarları eşleriyle birlikte katılacak. Muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler de anlatılacak. İki gün sürecek Muhtarlar Bilgi Merkezi (MUBİM) 3. Muhtarlar Buluşması’nda 909 mahalle muhtarı ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları bir araya gelecek.

TÜREL MUHTARLARI DİNLEYECEK

2016 yılı değerlendirmesinin yapılacağı kampta, hizmet ve yatırımlara yön verecek çeşitli görüşmeler, seminerler, konferanslar ve paneller yer alacak. Başkan Türel, “Mesai arkadaşlarım” dediği ve Antalya’yı birlikte yönettiği muhtarlarla karşılıklı fikir alış verişinde bulunacak. 23-25 Aralık’ta Rixos Sungate Hotel’de gerçekleştirilecek buluşmada, yatırımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili sunumlar yapılacak. Ardından, muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler anlatılacak. Büyükşehir Belediyesi muhtar eşlerini de unutmadı. Muhtarlar toplantı yaparken, muhtar eşleri de Antalya Şehir Tiyatroları’nın sergileyeceği tiyatro oyunu ile buluşacak.

MUBİM'LE HİZMETLER KOLAYLAŞTI

Toplantı, büyükşehir ve ilçe belediyelerin yetki paylaşımı ve Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin değerlendirilmesiyle sona erecek. Antalya’nın 19 ilçesinde görev yapan 909 muhtarın belediyelere gitmelerine gerek kalmadan sorunlarını ilgili birimlere internet, SMS ve faks yoluyla bildirmelerine olanak sağlayan MUBİM, sorunları kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistemle muhtarlar artık sorunlarını teknolojiyi kullanarak iletiyor. Muhtarlardan gelen talepler en kısa sürede ilgili daire başkanlıklarına iletiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel sistemi kendi özel telefonundan yakından ve titizlikle takip ediyor.

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