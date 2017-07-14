Türel: Muhtarlar gözümüz kulağımız

Haber: Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Mesai arkadaşlarım" diye seslendiği muhtarlarla makamında sohbet etti. Başkan Türel, ilgili belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Gazipaşa'dan Kaş'a her ilçeden 20'yi aşkın muhtar, MUBİM üzerinden yaptıkları talepleri bu kez yüz yüze Başkan Türel'e iletme fırsatı buldu. Talepleri alan Türel, ilgili birim yöneticilerine gereğinin yapılması için talimat vererek takipçisi olacağını söyledi. Antalya'yı muhtarlarla birlikte yönettiklerini belirten Başkan Türel, "Muhtarlarımız demokrasinin hücreleridir. Onlar bizim gözümüz kulağımız sesimiz. Onların talep ve sorunlarını yerine getirmek en öncelikli görevimiz" dedi.
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