Türel: Manavgat Avrupa kenti oluyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat ilçe teşkilatı üyelerine yönelik düzenlenen danışma toplantısında yatırım ve hizmetlerini anlattı. MATSO Salonu’nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, belediye bürokratları katıldı. Başkan Türel, Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat’a bugüne kadar görülmedik hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, “Senelerce siyaseti sadece konuşmak ve laf üretmek olarak görenler bu süreçte kendilerinin de geçmişte yapamadıklarının altında ezilince bizim yaptıklarımıza hep kulp takmaya çalıştı. Biz neden siyaset yapıyoruz, hizmet etmek için yapıyoruz. Ama bizim yaptıklarımıza kulp takıp kendi yapamadıklarını örtmeye çalışanlar olduğunu gördükçe keşke onlar da yapsaydı diyoruz” dedi.

“Çalışırsan hizmetin kralı gider”

2014 yılındaki kampanya döneminden bahseden Başkan Türel, ‘Bütünşehir Yasası için muhalefet adayının eleştirilerini hatırlattı. Türel, sözlerine şöyle devam etti: “O dönemde muhalefet adayı Antalya’dan Manavgat’a, Alanya’ya, Gazipaşa’ya, Kaş’a hizmet mi gidermiş diye konuşuyordu. Aslında çok akıllıca bir siyasi taktik. Çünkü kazansalardı biz zaten Manavgat’a hizmet gitmez demiştik getirecek gücümüz de yok. Manavgat’ın ne hali varsa görsün deyip kendilerini kurtarmanın bahanesini oluşturuyor. Ama biz de ne diyorduk çalışırsan Manavgat’a da Gazipaşa’ya da Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna hizmet gider. Onun için gayret etmeniz lazım. Biz hep eleştirenlere çalışırsan hizmetin kralı gelir dedik. Antalya’da ilk dönemimde sadece merkezde 11 tane kavşak hizmete açtık. Benden sonra 1 tane kavşak yapamadılar. O dönemde çok iyi hatırlıyorum, kavşakları çok hızlı bir şekilde açınca bu kavşaklar trafiği sıkıştıracak dediler. Eğer o kavşaklar olmasaydı Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna herhalde arabayı bir kanat takıp uçurmak suretiyle götürmemiz mümkün olacaktı.”

“Manavgat’ı makus talihine bırakamazdık”

Artık ilçelere de katlı köprülü kavşaklar yapmaya başladıklarını hatırlatan Başkan Türel, “İşte Manavgat’ımız Antalya’nın en uzun kavşaklarından birisine sahip oldu, hizmete açıldı. Şimdi bu kavşaklar Manavgat’ı bir ucundan diğer ucuna bölüyor, parçalıyor diyorlar. Arkadaş geçme o zaman. Aynı hizmetle alakası olmayanların bana 2004-2009 döneminde söyledikleri bahaneleri şimdi ilk kez Manavgat’ta kavşakla tanışınca aynı kulpları, aynı bahaneleri koymaya çalışıyorlar. Manavgat artık bir il büyüklüğünde ve Manavgat artık dünyanın tanıdığı bir turizm merkezi haline geliyor. Tarımın da çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Biz Manavgat’ın öyle kendi makus talihine artık yenik düşmesine vesile olamayız. Avrupa’da, Amerika’da çağdaş ülkelerde ne varsa Manavgat’ta da var. Hizmet fukaraları aynı bahanelerle ortaya çıkıyor. Aşağı hisar ve Eski Hisar mahallelerimiz eskiden iki damla yağmurda göle dönüyor muydu? Bin tane araç orada pert oldu mu yağmurlardan. Şimdi o mahallelerden geçerken ayağınız ıslanmıyor. Bunlar yeni kurulmuş mahalleler değil 20 sene önce kurulmuş mahalleler. Biz Büyükşehir olarak buralara hizmet etme imkanı buluncaya kadar buralara yağmur suyuyla ilgili bir santim yatırım yapmamışlar. Manavgat bu yüzden iki damla yağmurda göle mahkum oluyordu.”

Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi diyorlar ki Büyükşehir bunu neden yapmıyor, sen niye yapmadın senelerce? Bu senin işindi. Sen niye yapmadın? Bak biz geldik yapıyoruz. İnşallah şimdi Bahçelievler’de bir rahatlama yapacağız. Antalya’da tarihinde en uzun yağmur suyu kanalını yapmış belediye başkanıyım. Ben gelinceye kadar ilk dönemimden başlıyorum, 6 kilometrelik yağmur suyu kanalı var, ben geldim 80 kilometre üstünde yağmur suyu kanalı yaptım. İş bilenin kılıç kuşananın. Manavgat’taki bugüne kadar ihmal ettikleri mahallelerde yağmur suyunu Büyükşehir yapacak. Diyorlar ki biz sorumlu değiliz. Üç sene önceye kadar sorumluydunuz yapsaydınız. Niye kulağının üstüne yattın. Niye bu mahalleleri kaderine terk ettin. Niye inşaat ruhsatlarından paraları alıyor iken bu yatırımları yapmadın. Biz hizmette bahane değil çözüm üreten bir anlayışa sahibiz. Ben belediye başkanlığını ölünceye kadar bu koltukta oturmak için yapmıyorum. Manavgat kazanacaksa Menderes Türel elli kere kaybetmeye razıdır. Manavgat’ın girişinden bir bakıyorsunuz eski fotoğrafları yan yana koyun şimdi Avrupa şeklinde. Belki de ilçelerde yürüyen merdivenli üst geçitleri yine bu kardeşinize nasip oldu. Manavgat’a helali hoş olsun. Şimdi hemen önümüzde Zübeyda Hanım ve Demokrasi Bulvarlarında da güzel bir peyzaj ve cadde düzenlemesi çalışmasını zannediyorum bu ay içerisinde başlatırız. Sezona da yetiştirme gayretinde olacağız.”

“Utanmadan cibinlik dağıttılar”

Elde olmayan nedenlerle bazı çalışmalarda gecikmeler olduğunu anlatan Başkan Türel, ancak neticenin güzel olduğuna dikkat çekerek “ ‘Hafıza-i Beşer nisyan ile maluldür’. Çabuk unutuyoruz. 2014’te Manavgat kokuyordu. Lağım kokuyordu. Manavgat sinekten geçilmiyordu o lağım tarlaları yüzünden. Utanmadan o zaman buralarda cibinlik dağıttılar. Şimdi üstlerine onu yorgan yapsınlar. Sinek minek kalmadı çünkü. Yazın cibinlik işe yaramazsa güzel bir yorgan yerine geçer. İnceden hoş olur. Biz o kokan lağımları Manavgat ırmağında arıtmalar kapasitesini doldurduğu için hapsettik. Denize gitmesin, en büyük sermayemiz turizmdeki denizimiz kirlenmesin diye. Kriz yönetimi yaptık. Niye yapmamışlar? Manavgat’ı lağım kokutuncaya kadar, biz gelinceye kadar. Cumhurbaşkanımızın gece yarısı beni aradığını biliyorum, “Ne oluyor Manavgat’ın arıtmaları diye” 2014’ün Mayısında iki aylık belediye başkanı iken. Efendim bütün tedbirlerimizi aldık üç ay içerisinde bitireceğiz dedik ve Manavgat arıtmasını 3 ay içerisinde 30 milyonluk yatırımla hizmete sunduk” dedi.

Manavgat’a 2018’de 200 kilometre asfalt

İlk defa ilçelerde Türkiye’de asfalt plenti tesisini Manavgat’a kuran belediye olarak tarihe geçtiklerini belirten Menderes Türel, “Manavgat’ın 2018’de asfalt programı için uzunca bir çalışma yaptık. Bu dönem 200 km’ye yakın 25 kilometresi sıcak asfalt olacak şekilde bir asfalt planlamasını 30 milyonluk bir yatırım olarak planladık. 2013’te Büyükşehir Yasası yürürlüğe girmeden hemen önceki sene buralara Özel İdare marifetiyle, İl Genel Meclisi marifetiyle hizmet yapılıyordu. O zamanki İl Genel Meclisi Başkanı CHP’liydi. Ta Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın merkezdeki 5 ilçelerden hariç toplamdaki 14 ilçesinde toplam yapılan yatırım miktarı sadece yol değil bunun içinde yollar, üst yapı, arıtma, kanalizasyon her şey dahil 10 milyondu. Şimdi sadece Manavgat’ta yol yatırım 30 milyon. İlçelere gittiğimde sık sık bu konu bana hatırlatılıyor, deniliyor ki, “İlçe belediyesinin kaynaklarını Büyükşehir veriyor” öyle mi? Bizim Karayollarıyla birlikte Manavgat’a yaptığımız yatırım miktarı 400 milyon. Hadi 100 milyon Karayolları ama 300 milyon Büyükşehir olarak alt yapı ve üst yapısıyla yatırım yapmışız. Peki Manavgat’ı bahsettikleri kanun gereği yapılması gereken kesinti 400 milyonun yanında devede kulak. Ama bir baksanız vay efendim Manavgat’ın bütün gelirleri kesiliyormuş gibi bir hava estiriliyor. Biz o kesintinin en az 5 mislini 10 mislini 20 mislini fazlası ile harcıyoruz” şeklinde konuştu.

2016 yılında Manavgat Belediyesinin gerçekleşen toplam yatırım miktarının 41 milyon 650 bin TL olduğunu açıklayan Türel, “Benim sadece Türkbeleni için harcadığım bütçe 30 milyon TL. 4 cadde düzenlemesi için harcadığım bütçe 30 milyon TL. Arıtma için harcadığım bütçe 30-35 milyon TL. Neredeyse Manavgat Belediyesi’nin yaptığı bütün bir yıl yaptığı yatırımı biz bir proje için büyük bir mutlulukla onurla harcıyoruz ve bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Ama hala bu hizmetlere gölge düşürülmeye çalışılması benim alışık olduğum bir iş. Kıskanma çalış senin de olsun. Bu kadar basit. Allah çalışana yardım ediyor. Türkbeleni Manavgat’a inşallah bambaşka bir hava kazandıracak. Artık inşaatı tamamlanacak 2018 içinde hizmete açacağız. Tabi Sorgun ormanları... Manavgat’a bir yaşam alanı bir mesire alanı projesi olarak bugünlerde büyükşehir belediyesi mutfağında yavaş yavaş pişiyor. Projeyi inşallah tamamladığımızda onları da burada söyleyeceğiz. Manavgat’la ilgili bizim hayallerimiz büyük. Türkbeleni’nde çıkan yangın hepimizin yüreğini sızlattı ama Türkbeleni adeta şimdi küllerinden yeniden doğuyor. Manavgat için gece gündüz çalışıyoruz ve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Biz hizmetten korkmayız”

Başkan Türel, sözlerine şöyle devam etti:

"Manavgat’a ve Kumköy atık su arıtma tesislerine 80 milyon liralık yatırım yapmasaydık Manavgat hala sinek istilasındaydı. Birileri de marifet gibi cibinlik dağıtmaktan keyif alacaklardı. Kusura bakmayın avuçlarını yalasınlar biz çalışıyoruz. Sadece alt yapı üst yapı projeleri değil işte bir öz kültürümüz geleneğimiz. Birileri Antalya’da bira festivali yapıyorken biz Yörük Festivali yapacağız dedik. Bazıları beni suçladı neymiş efendim bira festivali yapmak ilericilikmiş Yörük Festivali yapmak benim öz kültürüme, geleneğime, göreneğime sahip çıkmak da gericilikmiş. Bunlar duruyor arşivlerde, bana böyle dediler. Biz bu işlerden korkmuyoruz evelallah. Eğer bira festivali ilericilikse batsın sizin ilericiliğiniz. Eğer Yörük festivali gericilikse yaşasın bizim gericiliğimiz dedim. Geldik Yörük Müzesi’ni Evrenseki de açtık. Ben gücüm yettiğince her yeri yapmaya çalışıyorum."

Hüseyin Öz’e başsağlığı

Başkan Türel, Manavgat programında Türkbeleni Mesire Alanı Projesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek gidişat hakkında bilgi aldı. Türel, geçtiğimiz günlerde Manavgat’ta teknesi alabora olan ve hayatını kaybeden Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Manavgat Hizmet Birimi personeli Veteriner Hüseyin Öz’ün evine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Türel, Öz ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek Hüseyin Öz’ün iki buçuk yaşındaki Defne ve 7 yaşındaki ablası Zülal ile yakından ilgilendi. Başkan Türel, daha sonra Manavgat esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.