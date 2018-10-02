Türel: “Kütüphane denince ilk akla gelen kurum Büyükşehir Belediyesi”

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yerel yönetim kütüphanelerinin köklü bir değişim ve gelişimle bölgelerindeki vatandaşlar için birer “cazibe merkezi” haline gelmelerini amaçlayan Herkes İçin Kütüphane Projesi ilgili Belek’te düzenlenen toplantıya katıldı. Türel, 26 farklı ülkeden toplam 250’ye kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantının kapanışında Antalya ile birlikte projeye üye olan Türkiye’den 51 belediyeyi temsilen bir konuşma yaptı. Kütüphanelerin birer toplum merkezi görevini üstlendiğini ifade eden Türel, tüm Antalyalılara eğitim, iletişim ve kültür gibi konularda katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Türel, medeniyetlerin yükselişinde kitap ve kütüphane ilişkisinin öneminin altını çizdi.

Büyükşehir 5 kütüphane ile üye

İskender Pala’nın ‘Kendi kültürümüzü kendi medeniyet birikimimizi okumadan hayat olmaz’ sözünü hatırlatan Türel, “Son dönemde bulduğum her fırsatta Prof. Dr. İskender Pala’nın eserlerini okumaya çalışan biri olarak kütüphanelerin varlığını devam ettirmek bir yana bunu yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kütüphanelerin etkin kullanımını amaçlayan Herkes İçin Kütüphane Projesine Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 5 kütüphanemiz ile üyeyiz. Okuma alışkanlığı kazandırmak ve bunu bir yaşam biçimine dönüştürülmesini sağlamak için çeşitli projeler geliştiren belediyemiz, bu proje ile kütüphane kültürünün kentte yaygınlaşmasını hedeflemiş ve bunu da büyük oranda başarmıştır” dedi.

Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri tarafından önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiğine vurgu yapan Başkan Türel, “Polonya’da ve Moldova’da faaliyet gösteren belediye kütüphaneleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Kütüphanelerimizde görevli arkadaşlarımızın eğitim almalarını sağladık. HİK Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyemize yaklaşık 250 bin liralık teknolojik donanım bağışı yapıldı. Bu sayede kütüphanelerimize tam donanımlı masa üstü bilgisayarlar, webcamler, mikrofonlu kulaklık, lazer yazıcı, projeksiyon cihazı, modem ve üç boyutlu yazıcı gibi donanımlar ekledik. Yoğun ve meşakkatli bir sürecin sonunda uluslararası kütüphanecilik faaliyetlerine dair örnekleri Antalya’mıza kazandırdık. kütüphaneleri cazibe merkezi haline getirmeye yönelik atölyeler, sergiler, konserler, söyleşiler düzenledik.”

“Hemşerilerimize destek olduk”

Kütüphaneleri birer toplum merkezine dönüştürerek kadınlara, yaşlılara, gençlere iletişim ve kültür gibi konularda katkıda bulunarak yaşam kalitelerini arttırmalarına destek olduklarını belirten Türel, “HİK projesinin bizlere sağladığı en büyük yarar kütüphane kullanım oranlarımızda yaşanan artış olmuştur” dedi.

“Kütüphane denilince akla Büyükşehir geliyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da kütüphane denilince akla ilk gelen kurum olduğuna dikkati çeken Başkan Menderes Türel, “Bu etkinliklerimiz ile iki kez üstün başarı ödülüne layık görüldüğümüzü de belirtmek isterim. Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamında geliştirdiğimiz “Kütüphanede Tiyatro Var” projesi ile kütüphane üyelerinin, ödünç aldıkları her 50 kitap karşılığında Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen bir oyunu ücretsiz izlemesini sağladık. Yine okul-kütüphane etkinlikleri ile çocukların dil gelişimi, iletişim yeteneği, bilişsel ve motor becerilerini desteklemeyi amaçladık. Etkinlikler, eğitim kurumlarından büyük ölçüde ilgi gördü ve taleplere yetişemeyince etkinlikleri randevu sistemine dönüştürmek durumunda kaldı. Herkes İçin Kütüphane Projesi ile biz çok şey öğrendik. Öğrendiklerimizin hepsini de hemşerilerimizle paylaştık.”

“Bu projede yer almaktan çok mutluyum”

Kütüphanelerin dijital dünya ile birbirini tamamlayıcı bir ilişki içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Türel, “Kütüphaneleri dijital dünyanın ortaya koyduğu donanımlar ile de birleştirerek ve buluşturarak yeni nesillere de kitap okuma alışkanlığını kazandırma şansına sahibiz. Bu çerçevede böylesine önemli bir projede yer almaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Antalya birçok konuda olduğu gibi bu projede de önemli bir rol alma görevini üstlenmiştir” dedi.