Türel, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu

İSMAİL Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Başkan Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği vizyon projelerle şehrin çok iyi bir noktaya geldiğine işaret ederek, metro projesiyle ilgili de bilgi verdi.

"BENDEN ÖNCEKİLER HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Türel, "Ben ilk dönem seçildiğim zaman, 11 katlı köprülü kavşak ve 11 kilometre raylı sistem yaptım. Benden sonra, bizim olmadığımız dönemde maalesef ne köprülü kavşak ne de metro çalışması yapılabildi. Bu dönem yeniden seçilince 11 katlı köprülü kavşağa, 28 katlı kavşak daha ekledik. 44 kilometre daha raylı sistem ekledik. Keşke bizden önce de bunlar yapılmış olsaydı, belki ben bugün metro sistemini bitirmiş olurdum. Dolayısıyla metro, bir dahaki döneme kaldı." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 12:29